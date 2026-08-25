Doar unul din trei români are competențe digitale de bază. România, pe ultimul loc în UE (Infografic)

Doar 31,84% din populaţia României deţine competenţe digitale de bază sau superioare, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană şi la o distanţă considerabilă faţă de media UE de 60,4%, arată o analiză Monitorul Social, pe baza datelor Eurostat din 2025.

Potrivit sursei citate, România a făcut progrese importante în ceea ce priveşte accesul şi utilizarea internetului, ajungând să se situeze peste media Uniunii Europene la nivelul conectivităţii gospodăriilor, scrie Agerpres. Cu toate acestea, accesul la internet nu este însoţit de un nivel similar al competenţelor digitale în rândul populaţiei.

România are un nivel de conectivitate la internet în rândul gospodăriilor de 95,47% în 2025, în creştere cu aproape 10 puncte procentuale faţă de anul 2020, când procentul era de 86,24%. Cu acest nivel, România se situează pe poziţia a 12-a din cele 27 de state membre, peste media UE de 94,76%.

Printre ţările cu cel mai ridicat nivel de acces la internet se numără Ţările de Jos (99,28%), Luxemburg (99%) şi Malta (97,77%), în timp ce la polul opus se află Croaţia (87,91%), Grecia (88,73%) şi Lituania (89,35%).

Peste 93% dintre români folosesc internetul

În ceea ce priveşte utilizarea internetului de către populaţia generală, 93,15% dintre români utilizau internetul în 2025, faţă de 78,46% în 2020. Irlanda (99,78%), Danemarca (99,71%) şi Ţările de Jos (99,71%) se află în fruntea clasamentului, iar pe ultimele poziţii se situează Croaţia (85,9%), Bulgaria (86,85%) şi Grecia (89,15%).

Datele arată, de asemenea, că ponderea românilor care nu au utilizat niciodată internetul a scăzut la 4,91% în 2025, de la 14,05% în 2020. România rămâne însă sub media UE la acest indicator, precizează analiza.

România, pe ultimul loc în UE la competenţe digitale

În pofida progreselor înregistrate în perioada 2020-2025 în ceea ce priveşte accesul populaţiei la internet, cea mai mare provocare pentru România rămâne dezvoltarea competenţelor digitale. Doar 31,84% din populaţie deţine competenţe digitale de bază sau superioare, România situându-se pe ultimul loc în UE.

Bulgaria (38,26%), Slovenia (46,5%) şi Letonia (48,43%) se află, de asemenea, în partea de jos a clasamentului, în timp ce cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în Ţările de Jos (83,61%), Irlanda (82,82%) şi Danemarca (81,45%).

Competenţele digitale sunt evaluate pe baza activităţilor pe care persoanele cu vârste între 16 şi 74 de ani le desfăşoară online sau cu ajutorul unor programe informatice, în cinci domenii: căutarea şi evaluarea informaţiilor şi a datelor, comunicare şi colaborare, crearea de conţinut digital, siguranţă şi rezolvarea problemelor.

Analiza Monitorul Social a fost realizată pe baza datelor Eurostat.

Editor : Ana Petrescu