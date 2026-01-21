Live TV

Documentul electronic care înlocuiește pașaportul și oferă acces rapid la servicii publice în 2026. Este disponibil și pentru minori

Cum se obține cartea electronică de identitate.
Cum se obține cartea electronică de identitate. Foto Getty Images
Cartea electronică de identitate (CEI) reprezintă un pas semnificativ în digitalizarea administrației românești, simplificând modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile statului. Documentul, care înlocuiește treptat vechea carte de identitate, nu servește doar ca act oficial de identificare, ci oferă și funcționalități digitale, inclusiv acces la servicii publice online și posibilitatea de a semna electronic diverse formulare. În anumite condiții, CEI poate fi folosită și ca document de călătorie. Poate fi emisă atât adulților, cât și minorilor, iar perioada de valabilitate variază în funcție de vârstă, adaptându-se nevoilor fiecărei categorii de cetățeni.

Pe măsură ce tot mai multe servicii devin digitale și accesibile online, CEI devine un instrument practic și versatil, care simplifică programările, autentificarea și utilizarea serviciilor publice.

Ce este cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate (CEI) este un act de identitate de mărimea unui card bancar (format ID1), având caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere, care permite titularului să facă dovada identității, fizic și în mediul digital, și să acceseze serviciile digitale oferite de autoritățile publice și entitățile private.

CEI respectă standardele de securitate europene și internaționale privitoare la documentele de călătorie și poate fi utilizată în acest scop pentru deplasarea în statele membre UE și în Spațiul Schengen.

Conținutul tipărit (vedere din față)

  • drapelele Uniunii Europene și României;
  • stema României;
  • datele personale ale titularului;
  • numărul actului de identitate;
  • data expirării actului de identitate;
  • numărul CAN;
  • semnătura olografă a titularului;
  • simbolul „document electronic.

Conținutul tipărit (vedere din spate)

  • Cip (mediu electronic de stocare);
  • Data emiterii și autoritatea emitentă;
  • Fotografia titularului și textul „ROU”;
  • MRZ (Machine Readable Zone), pentru citire optică.

Conținutul electronic

În formatul electronic al CEI se înscriu:

  • datele vizibile pe CEI (nume, prenume, sex, cetățenia, data nașterii, semnătura olografă, CNP);
  • prenumele părinților titularului;
  • locul nașterii titularului;
  • certificate pentru autentificare sau semnătură electronica;
  • imaginea facială;
  • imaginile amprentelor a două degete - există excepții;
  • adresa de domiciliu din România a titularului sau mențiunea «fără domiciliu în România»;
  • adresa de reședință din România.

Datele biometrice, constând în imaginea facială și amprentele digitale ale titularului, sunt colectate în procesul de emitere a CEI pentru a îmbunătăți securitatea acesteia și preveni fraudarea identității.

Legea stabilește expres că imaginile amprentelor preluate în bazele de date de producție se șterg, prin procedură automată, imediat după ce titularul a intrat în posesia CEI sau la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea actului de identitate. Procedurile de ștergere asigură imposibilitatea recuperării parțiale sau totale a datelor șterse.

  • Datele personale înscrise electronic în CEI sunt protejate prin mecanisme criptografice avansate și nu pot fi modificate. Singura excepție este adresa de domiciliu sau de reședință, care poate fi actualizată doar de către autoritatea competentă, la solicitarea titularului. Pentru a modifica datele personale protejate, este necesară emiterea unei noi cărți electronice de identitate.

Semnătură electronica cu cartea de identitate

Cartea electronică de identitate (CEI) conține certificate emise gratuit, de către M.A.I., pentru:

  • autentificare în sistemele informatice ale autorităților române, precum și în cele ale entităților private care oferă acces pe baza CEI;
  • semnătură electronică avansată, valabilă în România și utilizabilă de la momentul eliberării CEI.

Documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată emis de M.A.I. au aceeași valoare ca documentele semnate olograf.

CEI permite înscrierea unor certificate pentru semnătură electronică calificată, valabile în România și în Uniunea Europeană, inclusiv pentru servicii oferite de terți. Înscrierea certificatelor se realizează la cererea titularului CEI, contra-cost, de către un furnizor de servicii de încredere, ulterior producerii actului de identitate. 

Cartea electronica de identitate și pașaportul

Cartea Electronică de Identitate (CEI) poate funcționa ca document de călătorie în unele condiții, inclusiv în Uniunea Europeană, dar cu precizări importante:

În România, CEI este gândită să fie un document de identificare modern, cu funcții avansate (acces la servicii digitale, semnătură electronică, protecție contra falsificării etc). Poate fi folosit ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen, dar și în alte țări care recunosc cartea ca atare, cum ar fi Republica Moldova și Turcia, înlocuind pașaportul pentru deplasările interne în aceste zone.

Totuși, există reguli specifice: în unele țări sau situații particulare, actul de identitate poate avea reguli diferite, iar utilizarea ca document de călătorie trebuie verificată în funcție de legislația țărilor de destinație și regimurile lor de frontieră.

Diferențe între cartea de identitate electronica (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS)

Cartea Electronică de Identitate (CEI)

  • este document de identitate și document de călătorie în străinătate;
  • permite autentificarea în sisteme informatice;
  • permite semnarea documentelor electronice;
  • oferă protecție avansată a datelor personale;
  • permite schimbarea adresei de domiciliu fără înlocuire act;
  • poate fi solicitat la misiunile diplomatice;
  • se poate elibera minorilor (0 – 14 ani);
  • se eliberează gratuit, în limita fondurilor PNRR.

Cartea de Identitate Simplă (CIS)

Cartea de identitate simplă (CIS) este un act de identitate de mărimea unui card bancar (format ID1), ce incorporează anumite elemente de securitate și care permite titularului să facă dovada identității pe teritoriul României.

  • este document de identitate valabil doar pe teritoriul României;
  • nu este document de călătorie;
  • nu permite autentificarea online;
  • nu permite semnarea documentelor electronic;
  • nu este gratuită, costul de eliberare este de 40 de lei.

Elemente comune pentru cele două documente:

  • format tip card;
  • elemente de securitate fizică.

Cât costă eliberarea documentului de identitate

De la 1 august 2025, contravaloarea CEI este de 70 de lei (în loc de 67 lei), iar a CIS este de 40 de lei (în loc de 38 lei). Ambele includ TVA, de 21%.

În perioada de implementare a PNRR, contravaloarea cărții electronice de identitate (CEI) se suportă din fondurile europene prevăzute pentru Componenta 7 -Transformare digitală, Investiția 8 - Carte electronică de identitate și semnătură digitală. Gratuitatea se aplică pentru o singură CEI eliberată unei persoane cu vârsta peste 14 ani, până la atingerea țintei de 5 milioane de CEI eliberate.

CEI poate fi obținută gratuit, la prima solicitare, de către orice persoană cu vârsta de cel puțin 14 ani sau care urmează să împlinească 14 ani în următoarele 30 de zile. (Până la data de 30 iunie 2026, statul român suportă costul CEI din fondurile europene alocate prin PNRR).

Contravaloarea CEI, adică 70 lei, trebuie achitată:

  • în cazul solicitărilor formulate de părinți sau reprezentantul legal, pentru copii sub 14 ani;
  • la a doua solicitare a CEI (în caz de pierdere, furt, deteriorare, modificare a detelor personale, ș.a.).

Programări online pentru eliberarea documentului

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziție, gratuit, un serviciu de programări online, pentru a facilita interacțiunea dintre cetățean și autoritatea publică locală care prestează serviciul de eliberare a actelor de identitate. Acest serviciu este disponibil la adresa: hub.mai.gov.ro

Cetățenii care doresc să obțină cartea electronică de identitate trebuie să acceseze serviciul online de programări, să selecteze județul și să completeze formularul afișat pe platformă. Autoritățile recomandă ca datele introduse să fie corecte și conforme cu registrele publice, pentru ca procesul să se finalizeze fără probleme.

Odată trimisă solicitarea, datele nu mai pot fi modificate. Programarea trebuie confirmată în termen de 30 de minute, prin link-ul primit pe adresa de e-mail furnizată. Nerespectarea acestui interval va duce la anularea automată a programării.

Din cauza cererii mari pentru cartea electronică de identitate (CEI), este posibil ca unele programări să nu fie disponibile imediat. În astfel de situații, autoritățile recomandă verificarea disponibilității și la serviciile publice comunitare din alte localități.

Începând cu 1 august 2025, cetățenii vor putea depune cererea pentru CEI la orice serviciu public comunitar, indiferent de domiciliu sau reședință, ceea ce facilitează accesul și flexibilitatea în obținerea documentului.

Activarea cărții electronice de identitate

Cartea electronică de identitate (CEI) este un document digital care, pentru a putea fi utilizat online, trebuie mai întâi activată. Procesul se realizează exclusiv la ghișeele autorităților competente, sub îndrumarea unui funcționar.

Activarea este simplă și implică stabilirea a două coduri PIN: unul pentru autentificare, format din patru cifre, și unul pentru semnătură electronică, format din șase cifre. Odată setate, aceste coduri permit cetățenilor să folosească CEI în siguranță pentru servicii digitale și operațiuni oficiale online. (Sursa: Gov.ro)

Valabilitatea actelor de identitate

Valabilitatea actului de identitate este stabilită în funcție de vârsta titularului. Astfel:

  • Pentru copiii cu vârste între 0 și 2 ani, cartea electronică de identitate este emisă cu un termen de doi ani, în timp ce varianta simplă (CIS) nu este disponibilă pentru această categorie;
  • De la 2 la 14 ani documentul electronic are o valabilitate de patru ani, fără posibilitatea eliberării cărții de identitate simple;
  • Adolescenții cu vârste cuprinse între cuprinse între 14 și 18 ani, pot avea documentul cu o valabilitate de cinci ani;
  • Persoanele cu vârsta peste 18 ani au documentul valabil timp de 10 ani;
  • Persoanele care au împlinit 70 de ani primesc un document electronic de identitate fără termen de expirare.

