Live TV

Documentul obligatoriu la achiziția unei case sau mașini. Ce trebuie să dovedească vânzătorul și cumpărătorul înainte de tranzacție

Data publicării:
Acte necesare înainte de cumpărarea unei case sau a unei mașini. Sursă Foto Getty Images
Acte necesare înainte de cumpărarea unei case sau a unei mașini. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce este certificatul fiscal și cine îl eliberează Ce trebuie achitat înainte de vânzarea unei locuințe sau a unui teren Procedura specială în cazul vânzării de autoturisme

Vânzarea unei locuințe, cumpărarea unui autoturism și dezbaterea unei succesiuni presupun verificarea riguroasă a situației fiscale, în condițiile stabilite de lege. Din anul 2026, obligația de a dovedi achitarea datoriilor locale nu îi mai privește doar pe vânzători, ci și pe cumpărători, pentru propriile restanțe de la domiciliu sau sediu. Există însă situații în care prezentarea fizică a certificatului de atestare fiscală poate fi înlocuită prin verificarea electronică directă între instituții, existând și proceduri simplificate pentru tranzacțiile auto.

Pregătirea unei tranzacții presupune și clarificarea situației fiscale a celor implicați. Regulile diferă în funcție de bunul transferat, iar legea stabilește atât modalitățile de verificare, cât și excepțiile aplicabile.

Ce este certificatul fiscal și cine îl eliberează

Certificatul de atestare fiscală este documentul oficial prin care organul fiscal atestă situația obligațiilor de plată ale unei persoane fizice sau juridice, pe baza evidențelor proprii. Documentul poate consemna și existența unor debite restante sau creanțe neachitate, astfel că simpla sa eliberare nu dovedește, în sine, achitarea tuturor taxelor.

În funcție de tipul debitelor, certificatul este emis de două autorități distincte:

  • ANAF (Organul fiscal central): reflectă creanțele administrate de autoritatea fiscală centrală (impozit pe venit, TVA, contribuții sociale etc.);
  • Organul fiscal local (DITL / Primărie): reflectă obligațiile înregistrate în evidențele administrației locale (impozit pe clădiri, terenuri, mijloace de transport, amenzi etc.).

Pentru înstrăinarea sau dobândirea unei clădiri, a unui teren ori a unui vehicul, legea impune dovedirea achitării obligațiilor datorate bugetului local competent. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea de drept a actului de înstrăinare sau dobândire.

Ce trebuie achitat înainte de vânzarea unei locuințe sau a unui teren

Proprietarul care înstrăinează o clădire sau un teren trebuie să dovedească achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale (UAT) unde este înregistrat bunul. Această cerință nu se limitează doar la impozitul pe bunul vândut, ci include toate eventualele restanțe locale ale proprietarului (cum ar fi amenzile neplătite).

De asemenea, pentru bunul înstrăinat trebuie achitat impozitul datorat pentru întregul an în care are loc transferul dreptului de proprietate.

Excepția prevăzută de lege privește situațiile în care impozitul este datorat, potrivit reglementărilor aplicabile, de o altă persoană decât proprietarul.

Verificarea fiscală a devenit obligatorie și pentru cumpărători

Completările aduse de OUG nr. 7/2026 la art. 159 din Codul de procedură fiscală au extins obligația de verificare fiscală și asupra cumpărătorilor de clădiri, terenuri sau mijloace de transport.

Cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că are achitate la zi toate obligațiile către bugetul local al UAT-ului unde își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător, prezentarea pe hârtie a certificatului poate fi înlocuită prin verificarea electronică a situației fiscale, dacă autoritatea fiscală sau notariatul utilizează sistemele informatice de interconectare. Alternativa simplifică modalitatea de dovadă, dar nu înlătură obligația achitării efective a sumelor datorate.

Procedura specială în cazul vânzării de autoturisme

În cazul mijloacelor de transport, vânzătorul nu trebuie să solicite un certificat fiscal separat dacă folosește contractul de înstrăinare-dobândire tipizat (formularul ITL 054). Acesta include vizarea directă de către organul fiscal local al vânzătorului, care ține loc de certificat.

Această viza simplificată a contractului îl privește însă pe vânzător. Pentru cumpărător, rămâne aplicabilă regula verificării fiscale la bugetul local de domiciliu/sediu, prin certificat de atestare fiscală sau prin interogare electronică.

În cât timp se eliberează documentul și cât este valabil

Legislația fiscală stabilește termene stricte pentru eliberarea și utilizarea acestor documente:

Certificatul fiscal local (Primărie/DITL): se eliberează în cel mult 2 zile lucrătoare de la solicitare și este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Certificatul fiscal central (ANAF) are termen de eliberare de maximum 3 zile lucrătoare și valabilitate de:

  • până la 30 de zile pentru persoane juridice și PFA-uri.
  • până la 90 de zile pentru persoanele fizice care nu desfășoară activități economice sau profesii libere.

Pentru contribuabilii aflați în inspecție fiscală care solicită certificatul în scopul radierii, termenul este de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de impunere sau de nemodificare a bazei de impozitare.

Certificatul de atestare fiscală poate fi solicitat la ghișeu sau prin mijloace electronice, în funcție de opțiunile oferite de instituția competentă.

De exemplu, în Sectorul 1 al Capitalei, cererile pot fi depuse fizic, transmise prin e-mail ori înregistrate online, cu respectarea condițiilor de acces stabilite de autoritatea locală.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
traian basescu in fata ta digi24
3
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea...
Luca Niculescu.
4
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși de Nicușor Dan. PNL...
Romania Election
5
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu...
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
conract stampila la notar
Vânzarea părților sociale ale unui SRL cu datorii: când cere ANAF garanții și ce verifică Registrul Comerțului 
486259817_1067227028766973_8355896909917201621_n
ANAF: Cinci firme care aduc muncitori din Asia au prejudiciat statul român cu peste 6,2 milioane de lei. Cum funcționa mecanismul
comisia europeana
Cum văd oficialii UE România: slaba colectare a taxelor și investiții păguboase, marile probleme. Deficit de 5,3% cerut în 2027 (surse)
Studio de videochat.
ANAF nu știe câți oameni fac videochat în România. Milioane de lei evaziune și vidul legislativ convenabil
parcare masini
Operațiune de amploare pe piața auto: ANAF - Antifraudă declanşează Acţiunea ATOM, pentru verificarea comerţului cu mașini second-hand
Recomandările redacţiei
navă lovită platforma pescarus
Alertă în Marea Neagră. Încă o navă aflată în apropiere de Sulina a...
Luca Niculescu.
Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare...
drona ucraina
De ce restricțiile impuse utilizării Starlink în Ucraina pot însemna...
nave drone marea neagra bulgaria 1
O navă sub pavilion străin a fost lovită în apele teritoriale...
Ultimele știri
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Îngrijorări după reluarea contactelor militare dintre Slovacia și Rusia
Descoperire fără precedent în Turcia: „Cel mai vechi naufragiu din lume”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii ies, în sfârșit, din perioada problemelor financiare. În a doua jumătate a lunii octombrie 2026...
Cancan
Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct
Fanatik.ro
Lamine Yamal, la 19 ani, mai valoros decât Șantierul Naval Mangalia! Comparația care te lasă fără cuvinte
editiadedimineata.ro
Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești nu au oprit propaganda Kremlinului
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, program de foc: 9 meciuri în 27 de zile! Cât de pregătit e Filipe Coelho să...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Playtech
Cine sunt oamenii propuși să conducă România. Marian Neacșu, la Interne: averea declarată și lista miniștrilor
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
Pro FM
Reacția lui MGK după ce s-a spus că regretă despărțirea de Megan Fox. Replica lui vulgară a devenit virală
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorul cu care Scarlett Johansson are o „chimie excelentă”: O, îl iubesc. Este unul dintre preferații mei
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Pensiile inclusiv cele militare se indexează din 1 ianuarie. Pensionarii primesc între 200 și 300 lei în plus
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
12 rase de câini care pot fi dificil de crescut într-o familie cu copii mici. Ce trebuie să știe părinții
Film Now
Primele imagini din „Miami Vice ’85”. Austin Butler și Michael B. Jordan devin faimoșii detectivi Crockett și...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro