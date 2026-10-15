Documentul obligatoriu la achiziția unei case sau mașini. Ce trebuie să dovedească vânzătorul și cumpărătorul înainte de tranzacție

Vânzarea unei locuințe, cumpărarea unui autoturism și dezbaterea unei succesiuni presupun verificarea riguroasă a situației fiscale, în condițiile stabilite de lege. Din anul 2026, obligația de a dovedi achitarea datoriilor locale nu îi mai privește doar pe vânzători, ci și pe cumpărători, pentru propriile restanțe de la domiciliu sau sediu. Există însă situații în care prezentarea fizică a certificatului de atestare fiscală poate fi înlocuită prin verificarea electronică directă între instituții, existând și proceduri simplificate pentru tranzacțiile auto.

Pregătirea unei tranzacții presupune și clarificarea situației fiscale a celor implicați. Regulile diferă în funcție de bunul transferat, iar legea stabilește atât modalitățile de verificare, cât și excepțiile aplicabile.

Ce este certificatul fiscal și cine îl eliberează

Certificatul de atestare fiscală este documentul oficial prin care organul fiscal atestă situația obligațiilor de plată ale unei persoane fizice sau juridice, pe baza evidențelor proprii. Documentul poate consemna și existența unor debite restante sau creanțe neachitate, astfel că simpla sa eliberare nu dovedește, în sine, achitarea tuturor taxelor.

În funcție de tipul debitelor, certificatul este emis de două autorități distincte:

ANAF (Organul fiscal central): reflectă creanțele administrate de autoritatea fiscală centrală (impozit pe venit, TVA, contribuții sociale etc.);

Organul fiscal local (DITL / Primărie): reflectă obligațiile înregistrate în evidențele administrației locale (impozit pe clădiri, terenuri, mijloace de transport, amenzi etc.).

Pentru înstrăinarea sau dobândirea unei clădiri, a unui teren ori a unui vehicul, legea impune dovedirea achitării obligațiilor datorate bugetului local competent. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea de drept a actului de înstrăinare sau dobândire.

Ce trebuie achitat înainte de vânzarea unei locuințe sau a unui teren

Proprietarul care înstrăinează o clădire sau un teren trebuie să dovedească achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale (UAT) unde este înregistrat bunul. Această cerință nu se limitează doar la impozitul pe bunul vândut, ci include toate eventualele restanțe locale ale proprietarului (cum ar fi amenzile neplătite).

De asemenea, pentru bunul înstrăinat trebuie achitat impozitul datorat pentru întregul an în care are loc transferul dreptului de proprietate.

Excepția prevăzută de lege privește situațiile în care impozitul este datorat, potrivit reglementărilor aplicabile, de o altă persoană decât proprietarul.

Verificarea fiscală a devenit obligatorie și pentru cumpărători

Completările aduse de OUG nr. 7/2026 la art. 159 din Codul de procedură fiscală au extins obligația de verificare fiscală și asupra cumpărătorilor de clădiri, terenuri sau mijloace de transport.

Cumpărătorul trebuie să dovedească faptul că are achitate la zi toate obligațiile către bugetul local al UAT-ului unde își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

Atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător, prezentarea pe hârtie a certificatului poate fi înlocuită prin verificarea electronică a situației fiscale, dacă autoritatea fiscală sau notariatul utilizează sistemele informatice de interconectare. Alternativa simplifică modalitatea de dovadă, dar nu înlătură obligația achitării efective a sumelor datorate.

Procedura specială în cazul vânzării de autoturisme

În cazul mijloacelor de transport, vânzătorul nu trebuie să solicite un certificat fiscal separat dacă folosește contractul de înstrăinare-dobândire tipizat (formularul ITL 054). Acesta include vizarea directă de către organul fiscal local al vânzătorului, care ține loc de certificat.

Această viza simplificată a contractului îl privește însă pe vânzător. Pentru cumpărător, rămâne aplicabilă regula verificării fiscale la bugetul local de domiciliu/sediu, prin certificat de atestare fiscală sau prin interogare electronică.

În cât timp se eliberează documentul și cât este valabil

Legislația fiscală stabilește termene stricte pentru eliberarea și utilizarea acestor documente:

Certificatul fiscal local (Primărie/DITL): se eliberează în cel mult 2 zile lucrătoare de la solicitare și este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Certificatul fiscal central (ANAF) are termen de eliberare de maximum 3 zile lucrătoare și valabilitate de:

până la 30 de zile pentru persoane juridice și PFA-uri.

până la 90 de zile pentru persoanele fizice care nu desfășoară activități economice sau profesii libere.

Pentru contribuabilii aflați în inspecție fiscală care solicită certificatul în scopul radierii, termenul este de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de impunere sau de nemodificare a bazei de impozitare.

Certificatul de atestare fiscală poate fi solicitat la ghișeu sau prin mijloace electronice, în funcție de opțiunile oferite de instituția competentă.

De exemplu, în Sectorul 1 al Capitalei, cererile pot fi depuse fizic, transmise prin e-mail ori înregistrate online, cu respectarea condițiilor de acces stabilite de autoritatea locală.

Editor : C.S.