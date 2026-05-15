Documentul obligatoriu pe care șoferii trebuie să îl aibă în mașină la ieșirea din țară. Ce riscuri pot apărea la trecerea graniței

Camelia Sinca Data publicării:
Carte Verde. Foto Getty Images
Din articol
Carte Verde: Document valabil pentru călătoria în afara țării Ce trebuie să știe șoferii români înainte de a pleca cu mașina în străinătate Ce trebuie verificat înainte de plecarea la drum Ce riscă șoferii fără asigurare valabilă

Șoferii români care călătoresc cu mașina în afara țării trebuie să verifice cu atenție dacă documentul Carte Verde este valabil pentru toate statele tranzitate și pentru destinația finală, în condițiile în care polița RCA nu oferă automat acoperire internațională completă. Reprezentanții Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) au explicat, pentru Digi24.ro, în ce situații este obligatorie această asigurare, ce verificări trebuie făcute înainte de plecare și ce riscuri pot apărea în lipsa unei protecții corespunzătoare.

În contextul creșterii numărului de români care aleg să călătorească cu mașina în afara țării, verificarea documentelor auto înainte de plecare devine o măsură absolut necesară.

Carte Verde: Document valabil pentru călătoria în afara țării

„Contractul de asigurare RCA are acoperire doar pe teritoriul României. Pentru deplasările în afara țării, documentul valabil este asigurarea internațională Carte Verde, fie ca document separat, fie ca parte integrantă a contractului RCA. Pentru Bulgaria și Grecia, state membre ale Uniunii Europene și ale Sistemului Carte Verde, contractul de asigurare RCA emis în România este, de regulă, valabil și suficient, iar documentul Carte Verde poate fi prezentat fie separat, fie cel inclus și tipărit împreună cu polița RCA.

Pentru Turcia, situația este ușor diferită. Deși este membră a Sistemului Carte Verde, Turcia nu face parte nici din Acordul Multilateral de Garantare și nici din Uniunea Europeană. De aceea, șoferii trebuie să verifice dacă pe documentul Carte Verde nu este barată abrevierea „TR”. Dacă „TR” este barată, va fi necesară:

  • încheierea unei asigurări Carte Verde separate, cu acoperire pentru Turcia, sau
  • încheierea unei asigurări de frontieră la intrarea în Turcia.

Atenție, acoperirea teritorială este doar în Turcia și costul este de regulă mai mare decât cel al unei asigurări Carte Verde cumpărate de la un asigurător din România. În fiecare țară acoperită de Sistemul Carte Verde, Biroul Național din statul respectiv garantează despăgubirea prejudiciilor cauzate terțelor persoane prjudiciate prin utilizarea vehiculului, în conformitate cu legislația locală.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR)

Ce trebuie să știe șoferii români înainte de a pleca cu mașina în străinătate

„Conducătorii de autovehicule pentru care există obligația încheierii unei polițe RCA în România pot prezenta, la ieșirea din țară, documentul de asigurare internațională Carte Verde atât în format fizic, cât și electronic, în format PDF. Este important de precizat că documentul Carte Verde conține, în ordine alfabetică, indicativele tuturor statelor în care asigurarea este valabilă. Excepție fac țările al căror indicativ este barat cu simbolul „X”, caz în care polița nu oferă acoperire pe teritoriul respective (asigurarea nu este valabilă).

Ce opțiuni au șoferii dacă asigurarea nu este valabilă în țara de destinație

Pentru vizitarea țărilor neacoperite de asigurarea Carte Verde (cele cu indicativ barat), șoferii români au la dispoziție mai multe variante precum:

  • încheierea unei asigurări Carte Verde separate, valabile pentru acea țară (la un asigurător membru BAAR);
  • încheierea, la intrarea în respectiva țară, a unei asigurări de frontieră, valabilă doar pe teritoriul acelei țări;
  • încheierea unei asigurări RCA locale, emisă de statul respectiv.”, potrivit specialiștilor

Este suficientă varianta electronică a documentului sau există state unde șoferii trebuie să aibă documentul tipărit?

„Începând cu 1 ianuarie 2025, documentele Carte Verde sunt considerate valabile atât în format tipărit, cât și electronic, în format PDF, indiferent de dispozitivul pe care sunt stocate. Acestea pot fi prezentate pe telefon, tabletă sau alte echipamente electronice, fără restricții legate de sistemul de operare ori de suportul utilizat.

Cu toate acestea, recomandăm conducătorilor auto români care circulă în străinătate să aibă asupra lor și o variantă tipărită pe suport hârtie a documentului, ca soluție de rezervă, în situații neprevăzute precum descărcarea dispozitivelor electronice, pierderea sau furtul acestora.

Ce trebuie verificat înainte de plecarea la drum

Înainte de a ieși din țară cu mașina, șoferii sunt sfătuiți să verifice cu atenție mai multe aspecte importante precum:

  • perioada de valabilitate a asigurării, astfel încât aceasta să fie în vigoare pe întreaga durată a călătoriei;
  • dacă asigurarea este valabilă în țara de destinație și în toate țările tranzitate;
  • dacă datele vehiculului și ale proprietarului corespund cu cele înscrise în documentul Carte Verde.

Aceste verificări sunt esențiale pentru evitarea problemelor în cazul unui control sau al producerii unui accident.”, au mai precizat reprezentanții BAAR

Ce riscă șoferii fără asigurare valabilă

„Într-o astfel de situație, șoferii pot fi supuși refuzului de intrare în țara respectivă sau pot primi sancțiuni semnificative, inclusiv amenzi și reținerea temporară a vehiculului. (Sancțiunile diferă de la o țară la alta și sunt aplicate conform legislației locale)

Riscul major apare însă în cazul producerii unui accident. În lipsa unei asigurări valabile, șoferul poate fi obligat să achite din fonduri proprii despăgubiri pentru pagube materiale, vătămări corporale sau deces, sumele putând ajunge la valori foarte ridicate.”, potrivit surselor Digi24.ro

