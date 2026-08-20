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Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30 septembrie. Când poate fi suspendată plata

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Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Ce este certificatul de viață și cine trebuie să îl trimită Până la ce dată trebuie transmis documentul în septembrie Cum trebuie completat și validat certificatul de viață Unde poate fi trimis formularul Când poate fi suspendată plata pensiei

Pensionarii români care locuiesc în străinătate și își primesc drepturile prin sistemul public trebuie să dovedească periodic faptul că sunt în viață. Certificatul solicitat în acest scop se transmite de două ori pe an, din proprie inițiativă, iar al doilea termen din 2026 este 30 septembrie. Nerespectarea acestei obligații poate determina suspendarea sumelor începând cu luna următoare, potrivit legislației în vigoare.

Ce este certificatul de viață și cine trebuie să îl trimită

Certificatul de viață reprezintă un instrument de verificare administrativă prin care autoritățile confirmă existența beneficiarului nerezident aflat în plată. Obligația este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, act normativ intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

Documentul este utilizat pentru pensionarii stabiliți în afara României (nerezidenți) care încasează drepturile într-un cont bancar din străinătate sau din țară și nu au desemnat un mandatar prin procură specială. În cazul existenței unui astfel de reprezentant, acesta trebuie să anunțe casa de pensii despre orice schimbare intervenită în situația titularului, precum decesul sau modificarea adresei de domiciliu.

Prin urmare, măsura nu îi vizează pe toți pensionarii din România și nici pe toate persoanele stabilite în străinătate. Regula se aplică exclusiv beneficiarilor nerezidenți care se află în situațiile precizate de Casa Națională de Pensii Publice.

Până la ce dată trebuie transmis documentul în septembrie

Beneficiarii nerezidenți au obligația de a trimite certificatul semestrial, fără să aștepte o solicitare individuală din partea autorităților. Prima verificare dintr-un an calendaristic se realizează în intervalul 1 ianuarie-31 martie, iar cea de-a doua, între 1 iulie și 30 septembrie.

Astfel, pentru verificarea aferentă celui de-al doilea semestru din 2026, actul trebuie să ajungă la casa teritorială de pensii competentă cel târziu la 30 septembrie. Data este stabilită prin lege, nu printr-o decizie temporară aplicabilă doar în acest an.

Caracterul semestrial al procedurii presupune că un exemplar expediat în primăvară nu înlocuiește verificarea din toamnă. Beneficiarul trebuie să îndeplinească formalitatea pentru fiecare dintre cele două perioade prevăzute de cadrul legal.

Cum trebuie completat și validat certificatul de viață

Pentru a fi recunoscut, formularul trebuie semnat de titular în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului în care acesta are domiciliul sau șederea permanentă. Instituția ori persoana competentă certifică faptul că beneficiarul s-a prezentat și a semnat actul.

Potrivit informațiilor publicate de CNPP, această confirmare poate fi realizată, după caz, de instituții de pensii sau de securitate socială, autorități administrative locale, misiuni diplomatice, oficii consulare, notari publici, avocați, consilieri juridici ori medici de familie din statul de domiciliu sau de reședință. În anumite țări pot interveni și asociații românești cu personalitate juridică sau organisme cu care CNPP a încheiat protocoale de colaborare.

Modelul certificatului a fost aprobat prin Ordinul președintelui CNPP nr. 874/2024 și este disponibil în mai multe variante bilingve, inclusiv română-engleză, română-germană, română-spaniolă, română-franceză, română-maghiară și română-italiană.

Unde poate fi trimis formularul

După completare și certificare, actul se expediază către casa teritorială de pensii în evidența căreia se află titularul. CNPP arată că transmiterea poate fi făcută prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele de contact publicate pe paginile oficiale ale instituțiilor.

Persoanele vizate trebuie să verifice adresa corespunzătoare casei teritoriale competente și să se asigure că formularul este completat, semnat și certificat înainte de expediere. Utilizarea unei adrese oficiale și păstrarea dovezii transmiterii pot fi importante dacă apar neclarități privind respectarea termenului.

Când poate fi suspendată plata pensiei

Dacă certificatul de viață nu este prezentat până la 31 martie sau 30 septembrie, după caz, plata drepturilor se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului legal. În cazul obligației din această toamnă, neprezentarea actului până la 30 septembrie 2026 poate conduce la suspendare din luna octombrie.

Măsura nu reprezintă încetarea definitivă a dreptului la pensie, ci oprirea temporară a plății până la îndeplinirea formalității. După ce beneficiarul transmite formularul, virarea sumelor este reluată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție și dacă nu a intervenit între timp o altă cauză legală de suspendare sau încetare.

Editor : C.S.

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