Doi bărbați, amendați de jandarmi după ce au cules ilegal trufe de peste 10.000 lei

Data actualizării: Data publicării:
trufe
Foto: Profimedia Images

Doi bărbați din județul Bacău au fost prinși de jandarmii din Fălticeni cu 6,6 kilograme de trufe culese ilegal pe drumul forestier Râșcuța din comuna Râșca, în valoare de peste 10.000 lei. Toată cantitatea a fost confiscată, iar cei doi au fost amendați cu 2.000 lei fiecare.

„Întreaga cantitate a fost confiscată și predată Ocolului Silvic Râșca, iar cei doi au fost amendați cu câte 2.000 lei fiecare”, spune Jandarmeria Română.

Instituția reamintește că recoltarea trufelor poate fi făcută numai cu autorizație legală.

„Protejarea naturii înseamnă respect față de pădure, față de lege și față de viitor”, conchide sursa citată.

trufe culese ilega jandarmerie
Foto: Jandarmeria Română

.

Editor : Ana Petrescu

