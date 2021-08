Doi bătrâni au fost salvați după ce casa le-a luat foc de la un incendiu de vegetație: "Scene ca de război, cu agitație, țipete și fum"

Doi bătrâni din județul Mehedinți au fost salvați de polițiști din calea flăcărilor, după ce gardul locuinței și o parte din casă au luat foc de la un incendiu de vegetație izbucnit în apropiere. Oamenii legii chemați la fața locului printr-un apel la 112 au fost întâmpinați de o femeie care le-a cerut disperată ajutorul pentru soțul său, imobilizat la pat. Întâmplarea a fost relatată pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Cei trei polițiști se numesc Petre, Roxana și Claudiu și sunt agenți ai Secției 5 din orașul Strehaia, județul Mehedinți.

„Eram în timpul serviciului, împreună cu Roxana și Petre, iar in jurul orei 12:30, prin 112, aflăm că trebuie să ne deplasăm, de urgență, în comuna Greci, sat Sălătruc, unde a izbucnit un incendiu de vegetație.

A urmat un drum contra cronometru…25 de km până acolo, iar când am ajuns, scene ca de război, cu agitație, țipete și fum.

Dintr-o dată auzim: „ - Ajutor!…ajutor!”. Venea de la una dintre locuințele din apropiere. Am sărit să vedem ce se întâmplă. Gardul ce împrejmuia locuința luase foc, precum și câteva anexe. Găsim o bătrânică care tocmai ce ieșise din casă și avea câteva arsuri în zona mâinilor, semn că focul se extindea rapid.

În stare de șoc, bătrânica ne-a spus: „ - Vă rog, soțul meu este în casă, imobilizat la pat!”

Nici nu știu să vă spun cât de repede s-au derulat acele momente. Știu doar că Roxana a scos-o pe bătrânică din curte, să o ferească de fumul dens. Petre era continuu la telefon, cu celelalte echipe de intervenție, iar eu, fără să stau pe gânduri, am intrat în casă și am reușit să îl scot pe soțul doamnei.

Am ajuns cu el până la mijlocul curții și nu am mai putut continua singur, dar Roxana și Petre mi-au sărit imediat în ajutor.

Ne-am fi dorit să se încheie aici, dar nu a fost așa. Cei doi au fost preluați de cadrele medicale, iar focul a fost stins. Cât despre noi, după ce ne-am asigurat că totul este sub control, am pornit către un sat vecin, unde focul pusese stăpânire pe alte două locuințe și un autoturism.

În astfel de ture de serviciu, aflăm că suntem capabili de multe, dar la final suntem oameni și vă spun că am încheiat acest episod cu lacrimi în ochi, gândindu-mă la bunicii mei și la toate scenele văzute.”, este relatarea făcută pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Editor : A.A.