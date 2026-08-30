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Video Doi bicicliști, loviți de o mașină în timpul unei competiții în București. Unul dintre ei a ajuns la spital

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girofar politie
Foto: Guliver/Getty Images
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Doi bicicliști care participau la competiția „L’Étape Bucharest by Tour de France” au fost loviți de o mașină, duminică, într-o intersecție din centrul Capitalei. Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Accidentul s-a produs în timp ce în zonă se desfășura competiția de ciclism.

Accidentul a avut loc în jurul orei 11:05, la intersecția străzii Buzești cu strada Sevastopol. Potrivit Brigăzii Rutiere, șoferul, un bărbat în vârstă de 72 de ani, circula pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Iacob Felix. Când a ajuns la intersecția cu strada Buzești, autoturismul a acroșat doi bicicliști care participau la competiție. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona în care se desfășoară competiția și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor aflați în trafic.

„L’Étape Bucharest by Tour de France” este etapa organizată la București a competiției „L’Étape Romania by Tour de France”, ajunsă la cea de-a cincea ediție. La eveniment pot participa atât cicliști experimentați, cât și amatori, inclusiv copii cu vârsta de peste șapte ani.

Editor : A.R.

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