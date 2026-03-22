Video Doi copii de 2 și 4 ani, legați de calorifer într-un apartament. Mama și concubinul acesteia au fost arestați

Doi copii, în vârstă de doi și patru ani, au fost legați cu o frânghie de calorifer de către concubinul mamei lor. Cei doi au fost salvați de oamenii legii, care au intervenit după ce fratele cel mare, în vârstă de 20 de ani, a cerut ajutor la 112.

Incidentul a avut loc pe 19 martie, când un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, potrivit presei locale.

Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a aplana un conflict izbucnit între bărbat și partenera sa. În momentul intervenției, aceștia au descoperit doi copii minori, în vârstă de 2 și 4 ani, legați de calorifer cu o frânghie.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au decis arestarea sa pentru 30 de zile. A fost emis și un ordin de protecție, iar bărbatul este monitorizat cu brățară electronică. Totodată, a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, în vederea prevenirii altor eventuale acte de violență.

De asemenea, și mama celor doi copii a fost arestată la domiciliu pentru 30 de zile. Cazul a fost preluat de autorități, iar cei doi copii au fost luați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și duși într-un centru de protecție.

