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Video&Foto Doi tineri cu arsuri grave au fost transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară. Unul dintre ei are arsuri pe 70% din corp

Data publicării:
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Foto: IGSU
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Din articol
Doi pacienți de 25 de ani, transferați în Germania și Belgia Transport cu elicopter SMURD și aeronavă C-27J Spartan

Doi pacienți români cu arsuri severe au fost transferați, vineri, către spitale specializate din Belgia și Germania, unde vor beneficia de tratamente de înaltă complexitate. Misiunea a fost realizată cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, în colaborare cu Ministerul Sănătății și structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit autorităților, decizia transferului a fost luată în urma evaluării medicale efectuate de specialiști, având în vedere gravitatea leziunilor și necesitatea unor protocoale terapeutice disponibile în centrele pentru mari arși din străinătate.

Doi pacienți de 25 de ani, transferați în Germania și Belgia

Primul pacient, în vârstă de 25 de ani, era conștient și cooperant și prezenta arsuri de gradul IIA-IIB pe aproximativ 25% din suprafața corpului, în urma unei electrocutări. Acesta a fost transferat de la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din București către Klinikum Offenbach din Germania.

Cel de-al doilea pacient, tot în vârstă de 25 de ani, era intubat și ventilat mecanic, după ce a suferit arsuri de gradul IIB-III pe aproximativ 70% din suprafața corporală, în urma exploziei unei butelii într-un spațiu închis. Acesta a fost transferat de la Spitalul Județean de Urgență Bacău către Grand Hôpital de Charleroi din Belgia.

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Foto: IGSU

Transport cu elicopter SMURD și aeronavă C-27J Spartan

Pentru realizarea misiunii, pacientul din Bacău a fost transportat cu un elicopter SMURD al Inspectoratului General de Aviație al MAI până la Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”.

Pacientul din București a fost preluat cu o ambulanță de Terapie Intensivă Mobilă a ISU București-Ilfov și transportat la aceeași bază aeriană.

Ambii pacienți au fost îmbarcați la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale.

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Foto: IGSU

Pe durata zborului, asistența medicală este asigurată de o echipă formată din trei medici și doi asistenți ai UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București, alături de personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.

„Misiunea complexă este rezultatul cooperării interinstituționale dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Aviație al MAI și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale”, au transmis autoritățile.

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Foto: IGSU

Editor : Ana Petrescu

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