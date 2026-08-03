Live TV

Doi tineri dați dispăruți la barajul Călimănești au fost găsiți morți în râul Siret, în județul Galați

Data publicării:
cautari salvare pompieri timis
Foto care are un caracter ilustrativ. Inquam Photos /Virgil Simonescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Doi tineri în vârstă de aproximativ 18 ani, daţi dispăruţi în zona barajului Călimăneşti din judeţul Vrancea, au fost găsiţi morţi în apele râului Siret, pe teritoriul judeţului Galaţi, în urma unei ample operaţiuni de căutare, desfăşurată de pompieri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, dispariţia celor doi tineri a fost semnalată în cursul zilei de duminică, în zona barajului Călimăneşti, din apropierea localităţii Pădureni, judeţul Vrancea. Imediat după primirea apelului, echipajele ISU Vrancea au început misiunile de căutare şi salvare, scrie News.ro.

Intervenţia a fost reluată luni dimineaţă de echipajele ISU Galaţi, în cooperare cu echipaje ale ISU Bucureşti-Ilfov. Cele două victime au fost localizate în apele râului Siret, pe raza judeţului Galaţi.

Una dintre victime a fost extrasă din apă, iar salvatorii au intervenit pentru recuperarea celei de-a doua. Ambele persoane au fost găsite fără semne vitale.

Reprezentanţii ISU fac apel către populaţie să evite scăldatul în zone neamenajate şi să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenţi puternici, avertizând că acestea pot reprezenta un pericol major.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Kim Jong Un
1
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind...
Jean-Luc Mélenchon
2
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
5
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Digi Sport
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oamenii se tem de drone
Alertele de dronă din ultimele zile i-au pus pe jar pe oamenii din sud-estul României: „Ne este teamă. Oricând ne putem aștepta”
drumul expres galati braila
Drumul Expres Brăila-Galați este gata în proporție de 97%. Cristian Pistol explică de ce au fost amânate lucrările la podul peste Siret
faleza dunarii
Încep lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galați. Investiția depășește 200 de milioane de lei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
PNL înlocuiește din nou liderii de filialele cu cele mai slabe rezultate la parlamentare. Veștea: Vânătoare de vrăjitoare (surse)
furt
Angajat al unei spălătorii auto, reținut după ce a furat mașina unui client și a intrat cu ea în șanț. Tânărul nu avea permis
Recomandările redacţiei
Stâlpi de electricitate.
Claudiu Năsui: „Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și...
sigla psd
Cum propune PSD să fie modificată legea integrității, după ce a picat...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Nuclearelectrica importă energie din Ucraina pentru a acoperi...
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate...
Ultimele știri
Grindeanu neagă că au existat noi negocieri pentru un Guvern tehnocrat: „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeţi”
Prefectul din Covasna a fost trimis în judecată de DNA. Acuzațiile aduse la adresa lui Ráduly István
UEFA îl amenință pe Gianni Infantino cu acțiuni în justiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care atrag succes financiar pe 3 august 2026. Luna în Berbec le aduce oportunități și câștiguri...
Cancan
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Fanatik.ro
Lovitura lui Gigi Becali: „Îl ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru. E foarte bun!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
Adevărul
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire...
Playtech
Cât primește un deputat sau senator de la stat în fiecare lună. Salariu, diurnă, cazare și transport
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Pro FM
Sora Deliei a trecut prin spaima vieții ei: "M-am dus să-mi scot un tatuaj și am plecat cu suspiciunea de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Să promit puțin și să ofer mult!” Robert Pattinson, pe marile ecrane, cu personaje negative, în cele mai...
Adevarul
Transportatorii reclamă prețuri speculative la carburanți: FORT cere intervenția urgentă a Guvernului și a...
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”