Doi tineri dați dispăruți la barajul Călimănești au fost găsiți morți în râul Siret, în județul Galați

Doi tineri în vârstă de aproximativ 18 ani, daţi dispăruţi în zona barajului Călimăneşti din judeţul Vrancea, au fost găsiţi morţi în apele râului Siret, pe teritoriul judeţului Galaţi, în urma unei ample operaţiuni de căutare, desfăşurată de pompieri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, dispariţia celor doi tineri a fost semnalată în cursul zilei de duminică, în zona barajului Călimăneşti, din apropierea localităţii Pădureni, judeţul Vrancea. Imediat după primirea apelului, echipajele ISU Vrancea au început misiunile de căutare şi salvare, scrie News.ro.

Intervenţia a fost reluată luni dimineaţă de echipajele ISU Galaţi, în cooperare cu echipaje ale ISU Bucureşti-Ilfov. Cele două victime au fost localizate în apele râului Siret, pe raza judeţului Galaţi.

Una dintre victime a fost extrasă din apă, iar salvatorii au intervenit pentru recuperarea celei de-a doua. Ambele persoane au fost găsite fără semne vitale.

Reprezentanţii ISU fac apel către populaţie să evite scăldatul în zone neamenajate şi să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenţi puternici, avertizând că acestea pot reprezenta un pericol major.

Editor : Ana Petrescu