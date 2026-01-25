Doi tineri de 17 și 24 de ani au fost reținuți în urma perchezițiilor DIICOT desfășurate în Cenei, județul Timiș. Anchetatorii susțin că bărbatul de 24 de ani i-ar fi furnizat cannabis minorului, droguri care ar fi fost consumate sau distribuite către adolescenții implicați în uciderea lui Mario Berinde.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu vara anului 2025, inculpatul în vârstă de 24 de ani (recidivist), în mod repetat, a pus la dispoziția coinculpatului minor (17 ani) diferite cantități de canabis, pe care aceasta fie le-a pus la dispoziția altor trei minori (cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani), ori le-a consumat împreună cu ei”, arată Poliția Română și DIICOT.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Timişoara, au documentat activitatea infracţională a două persoane, de 17 şi 24 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de risc, în formă continuată, a anunțat Poliția Română și DIICOT.

În urma celor trei percheziţii făcute în localitatea Cenei, în locuinţa tânărului de 24 de ani au fost descoperite şi ridicate aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic, precum şi alte mijloace de probă.

„Au fost puse în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Cenei, în urma cărora în locuința inculpatului de 24 de ani au fost descoperite și ridicate cantitatea de circa 110 grame canabis, un grinder, un cântar electronic, precum și alte mijloace de probă”, arată sursa citată.

DIICOT a făcut percheziții în satul lui Mario, băiatul de 15 ani ucis de prieteni. Descinderile au loc loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui Mario Berinde, și s-au desfășurat acasă la familiile arestaților din cazul crimei și la bunica unuia dintre ei. Percheziţiile vin după ce cei doi băieţi au declarat că ar fi consumat droguri, după crimă.

Detalii cutremurătoare din anchetă

Minorul de 13 ani a șters mai multe mesaje pe care i le-a trimis victimei, în seara crimei, pentru a-și șterge urmele. De asemenea, după ce Mario nu mai era în viață, i-a trimis noi mesaje, întrebându-l unde se află, în încercarea de a-și construi un alibi. Acest lucru denotă premeditare și mult sânge rece.

Localitatea este sub stare de șoc. Cel mai probabil, invidia pe starea materială a lui Mario, băiatului ucis, ar fi dus la această tragedie. Unchiul copilului a povestit cum unul dintre suspecți a recunoscut că a participat la crimă.

Alin Berinde, unchiul lui Mario: A zis bine, hai că vă spun adevărul. Și a zis - Mario e mort. Cum e mort? Și a zis da, l-am omorât. A așteptat să-i plece tatăl în străinătate, la lucru, să-i plece mama la lucru, în tură de noapte, să aștepți să plece, să fie săpată groapa dinainte, pregătit, să-l chemi și dupa aia să sari pe el. A fostul totul premeditat. A doua zi să te trezești, să te duci la școală fără nicio remușcare, să stai toată ziua la ore...



În acest caz, doi băieți de 15 ani se află în arest. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cel de-al treilea participant la crimă, un copil de 13 ani, este liber, pentru că nu răspunde penal. El participă în continuare la ore, în sistem online. Potrivit DGASPC, este monitorizat permanent, evaluat și va intra într-un program de consiliere psihologică. Dacă familia nu colaborează și nu respectă toate măsurile impuse, minorul va fi luat în plasament.

