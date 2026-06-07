Doi turiști care s-au rătăcit pe munte în județul Buzău au fost salvați după o intervenție a jandarmilor montani care a durat aproximativ cinci ore, însă aceștia au fost nevoiți să rămână peste noapte la o stație meteo din cauza condițiilor meteorologice și a imposibilității de a continua deplasarea în siguranță.

Potrivit unui comunicat postat duminică pe pagina de Facebook a Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău, cei doi turiști au plecat sâmbătă, în jurul orei 11:00, cu un ATV pe un traseu din zona localității Gura Teghii, dar s-au rătăcit din cauza vremii nefavorabile și a terenului dificil.

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Aceștia au sunat la 112 în cursul după-amiezii, iar în jurul orei 17:00 a fost trimis în teren un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Nehoiu, aflat deja în misiune în zona DJ 203K, afectat de o viitură care a blocat circulația pe o porțiune de aproximativ 70 de metri.

„Jandarmii montani s-au deplasat de urgenţă către zona indicată. Din cauza drumului devenit impracticabil pentru autospeciala de serviciu, aceştia au continuat deplasarea cu un tractor pus la dispoziţie de un cetăţean, iar ulterior au parcurs pedestru traseul către persoanele rătăcite. Echipajul de jandarmi a ajuns la cele două persoane în jurul orei 22:00. Acestea erau în stare bună şi, împreună cu jandarmii, au început deplasarea către staţia meteo de pe Vârful Penteleu. Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile şi faptul că deplasarea pe timpul nopţii nu putea fi realizată în siguranţă, jandarmii au decis să rămână împreună cu persoanele salvate peste noapte la staţia meteo”, spune comunicatul.

Coborârea către localitatea Gura Teghii a avut loc duminică dimineaţă, iar câteva ore mai târziu turiştii au ajuns la locul de cazare.

Editor : Ana Petrescu