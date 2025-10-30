Doliu la Spitalul Județean Buzău. Colegii își iau rămas-bun de la doctorița Ștefania Szabo. Când are loc slujba de înmormântare

Trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău, găsită decedată în camera de gardă a unităţii sanitare, a fost depus la Biserica spitalului judeţean.

Trupul neînsufleţit al doctoriței a fost preluat, joi dimineaţă, de familie de la Serviciul de Medicină Legală Buzău şi depus la Biserica „Sfântul Pantelimon” din curtea unităţii medicale, scrie News.ro.

Aici angajaţi ai spitalului dar şi oameni din afara unităţii sanitare au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu, au adus flori şi au aprins lumânări.

La ora 12:00 este programată o slujbă religioasă la care vor participa opt preoţi, printre care doi reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

După ora 13:00, sicriul va fi mutat la Capela Bisericii Eroilor din Buzău, unde va rămâne până vineri dimineaţă. Ulterior, cortegiul funerar va porni spre Bucureşti, trupul neînsufleţit al dr. Lavinia Ştefania Szabo urmând să fie depus la Capela Bălăneanu, în sectorul 2.

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, în jurul prânzului, la Biserica Bălăneanu, după care urmează înhumarea la Cimitirul „Tudor Vladimirescu”, din sectorul 5, pe Şoseaua Antiaeriană.

Medicul Ştefania Szabo, care avea 37 de ani, a fost găsită decedată marţi dimineaţă, în camera de garda a unităţii medicale.

Anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a Secției Chirurgie, din Spitalul Județean Buzău, seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul și l-ar fi injectat, scrie News.ro. Mașina Ștefaniei Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Familia medicului a solicitat ca la necropsie să participe și un medic legist independent.

