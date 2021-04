Dorian Popa s-a vaccinat anti-COVID. Momentul, postat pe RO Vaccinare: „Cred cu tărie că acest vaccin ne va duce către normalitate”

Dorian Popa, actor, cântăreț, vlogger și influencer, s-a vaccinat anti-COVID, iar momentul a fost filmat și postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare a Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). În mesajul video transmis imediat după vaccinare, Dorian Popa a spus că s-a decis să facă asta pentru sănătatea lui, dar și pentru a ajuta ca lucrurile să meargă mai repede spre normalitate.

„Eu cred cu tărie că acest vaccin ne va duce către o normalitate mai rapidă, ca să spun așa.... Am făcut vaccinuri pentru toate bolile nebune, de ce nu aș vrea să fac și acest vaccin în ideea că poate vom ajuta lucrurile să meargă mai repede... De ce să amânăm?”, este mesajul lui Dorin Popa.

Artistul a spus că, în anii recenți, a făcut peste 10 vaccinuri împotriva unor boli exotice, cu ocazia participării la show-uri TV în Africa și Asia.

Dorian Popa s-a vaccinat cu Pfizer și a recunoscut că a avut ceva emoții înainte, însă nu a simțit nimic

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în lumea asta oameni care muncesc pentru ca noi să fim bine”, a mai spus el, adăugând că și mama lui s-a programat pentru vaccinare, iar fratele lui, care este medic în Germania, l-a sfătuit, de asemenea, să facă vaccinul.

Cântărețul de manele Tzanca Uraganu a promis că va încuraja vaccinarea cu o melodie

Pe pe altă parte, cântărețul de manele Tzanca Uraganu s-a oferit să încurajeze oamenii să se vaccineze compunând o melodie în acest sens, după un apel făcut de Lucian Mândruță. Iată mesajul acestuia, transmis la începutul acestei săptămâni:

„În atenția dlui Tzanca Uraganu.

Apel public:

Buna ziua. Nu ma cunoasteti, nu va cunosc, dar am retinut din trendingul de pe youtube ca sunteti capabil sa ajungeti la 1 milion de oameni in 24 de ore.

Noi? Azi avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritatile nu mai stiu cum sa le ocupe, n-au campanie, mai zic din cand in cand la televizor sa ne vaccinam, da' fara vlaga. N-au muschi la limba.

Ce vreau sa va rog:

Nu vreti sa va ocupati dvs, domnu' Uraganu?

Nu e greu. Aveti autoritate, inteleg ca si dl. Selly va asculta. Faceti, dom'le o manea! Ceva simplu. Nu vreau sa va dau sugestii, da' am inceput aici ceva:

"Am seringa, am valoare,

si nici mana nu ma doare

daca-i moca vaccinare

la la la la la la la...."

Acum stiu ca puteti mai bine, da' am zis sa dau doar directia.

N-avem buget, nu lipim pe frunte nici macar o suta de euro, dar luati-o ca pe o cerere onesta, serioasa, reala, catre cetateanul Tzanca.

Ar fi un frumos gest civic.

In fond, cred ca si dvs vreti sa inceapa nuntile mai devreme, nu?

Multumesc,.

Al dumneavoastra, Lucian Mindruta”

Artistul i-a răspuns prompt lui Lucian Mândruță:

„N-a vorbit rău domnul Lucian! Marius de la Focșani, eu zic să facem un hit pentru vaccinări.”

Lucian Mândruță i-a reamintit joi artistului de promisiunea făcută:

„Acum câteva zile faceam un apel la Tzanca Uraganu să compună o manea pro-vaccinare.

Mi-a răspuns că se apucă de lucru. Și i-am promis și eu că îi dau share din toate puterile (nu că ar avea nevoie!).

Acum aștept cu urechile ciulite”

Editor : D.C.