Video Dosar de exploatare și cerșetorie în Capitală: părinți acuzați că își obligau copiii să aducă bani de pe stradă

Data publicării:
copil sarac
Foto: Guliver/GettyImages

Patru persoane au fost reținute după ce polițiștii au făcut percheziții în București, într-un dosar de exploatare și cerșetorie. Anchetatorii spun că mai mulți minori ar fi fost trimiși de părinți și rude să cerșească pe străzile din Sectorul 5, iar banii obținuți ar fi fost luați de adulți.

Ancheta a fost deschisă după ce, la 8 decembrie 2025, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că patru minori, cu vârste între 7 și 17 ani, ar fi fost determinați de părinți și rude apropiate să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a solicita ajutor material, sumele obținute fiind însușite de adulți.

Din cercetări a reieșit că doi dintre suspecți, în calitate de părinți, i-ar fi constrâns pe minori, inclusiv prin amenințări și injurii, să cerșească în mai multe zone intens circulate din Sectorul 5 al Capitalei, beneficiind de banii strânși de aceștia.

Totodată, alte trei persoane ar fi sprijinit activitatea, transportând copiii în zonele respective și supraveghindu-i pentru a se asigura că rămân în perimetru și obțin anumite sume de bani.

Potrivit probatoriului administrat, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat începând cu luna noiembrie 2025.

În urma perchezițiilor efectuate cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Serviciului Canin și al Jandarmeria Română, patru persoane bănuite au fost depistate și conduse la audieri, în baza unor mandate de aducere. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate magistraților cu propuneri legale.

Activitățile continuă pentru depistarea celei de-a cincea persoane implicate.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru săvârșirea infracțiunii de exploatarea cerșetoriei.

Reprezentanții anchetei precizează că percheziția domiciliară este un procedeu procesual reglementat de Codul de procedură penală, destinat administrării probatoriului, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
