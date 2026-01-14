Dotări auto obligatorii în 2026. Reprezentanții Poliției Române: „Sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic”

Pentru siguranța rutieră, legislația în vigoare în 2026 obligă autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România să fie echipate conform prevederilor Codului rutier. Nerespectarea acestor cerințe se sancționează contravențional, cu amenzi și măsuri complementare. Reprezentanții Poliției Române au explicat, pentru Digi24.ro, ce dotări sunt obligatorii și ce riscă șoferii depistați în trafic fără acestea.

Dotările auto obligatorii au rolul de a reduce riscurile din trafic și de a permite intervenția rapidă în situații neprevăzute apărute pe parcursul deplasărilor.

Echipamente auto obligatorii pe timp de iarnă

„Potrivit legislației rutiere în vigoare (art. 8 din OUG nr. 195/2002) pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele (cu excepţia celor din categoriile AM, A1, A2 şi A, tractoarele agricole sau forestiere şi tramvaiele) trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu. Toate acestea trebuie să fie omologate.

Nerespectarea acestei obligații se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni. Șoferii pot lua 4 sau 5 puncte amendă, din care un punct amendă este 202,5 lei, putând fi aplicate amenzi cuprinse între 810 lei și 1012,5 lei.

Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă.”, a explicat pentru Digi24.ro Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române

Triunghiuri reflectorizante omologate

Un autovehicul trebuie să fie dotat cu două triunghiuri reflectorizante, necesare în cazul opririlor de urgență sau al unor defecțiuni tehnice. Acestea au rolul de a semnaliza prezența mașinii pe carosabil și de a crește vizibilitatea, diminuând riscul producerii unor accidente.

Un triunghi de presemnalizare omologat internaţional poate fi recunoscut după marcă de omologare, reprezentată de litera E şi codul ţării care a acordat omologarea încadrate într-un cerc, precum şi o serie de identificare, potrivit Registrului Auto Român (RAR).

Triunghiurile de presemnalizare auto sunt reglementate de Regulamentul nr.27 CEE-ONU (Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite).

Extinctor/Stingător de incendiu

Toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie dotate cu un extinctor auto omologat, care să fie verificat și întreținut periodic, asigurând astfel funcționarea corectă în eventualitatea unui incendiu.

În România stingătoarele sunt reglementate de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Trusă sanitară auto

Este recomandat ca fiecare șofer să dețină în autoturism o tursă de prim ajutor. Aceasta trebuie să fie echipată cu articole esențiale pentru acordarea rapidă a îngrijirilor în caz de accidentare precum: soluție dezinfectantă, bandaje, plasturi, medicamente de bază și alte obiecte utile pentru tratarea rănilor minore, cum ar fi vată medicinală, mănuși de unică folosință sau bandă adezivă.

Potrivit Ordinului Ministerului, trusa medicală auto trebuie să conțină și un dispozitiv intermediar de respirație gură la gură cu valvă unidirecțională sau filtru, dar și ace de siguranță și folie de supraviețuire izotermă. Cutia trusei sanitare auto trebuie să fie rigida, realizată din material plastic rezistent la soc.

În România, trusele sanitare auto sunt reglementate de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.623/1999.

„Dotarea minimă a unui autovehicul nu ține doar de respectarea legii, ci de protejarea vieții. Astfel, trusa de prim ajutor, stingătorul și triunghiurile reflectorizante permit intervenția rapidă în primele momente ale unei situații critice și previn accidentele suplimentare. Acestea sunt echipamente simple, dar esențiale pentru siguranța și protecția tuturor participanților la trafic.”, a declarat pentru Digi24.ro Alexandru Popa, comisar-șef de poliție din cadrul Direcției Rutiere

Anvelopele de iarnă, obligatorii în funcție de condițiile meteo

,,Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: ,,anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora”. (Sursa: Poliția Română)

„Șoferii care circulă pe drumurile publice, unde drumurile sunt acoperite cu zăpadă, și nu au montate caucicurile de iarnă pot primi sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă, respectiv între 1.822,5 lei - 4.050 de lei.”, a mai transmis Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române

De asemenea, poliția rutieră poate dispune, pe lângă aplicarea amenzii, reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, precum și a dovezii înlocuitoare a acestuia.

Lanțuri și echipamente antiderapante pentru vehiculele grele

În cazul autovehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al celor de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, legea impune reguli suplimentare. Aceste vehicule trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei sau axelor de tracțiune sau, alternativ, cu lanțuri ori alte echipamente antiderapante certificate, montate corespunzător.

Echipamente auto utile pentru intervenții rapide în situații de urgență

Deși nu sunt impuse de lege, aceste accesorii pot avea un rol important în gestionarea situațiilor de urgență. Printre dotările auto utile pentru siguranța rutieră se află:

Vestă reflectorizantă - este recomandat ca la bord să existe cel puțin o vestă, care să fie purtată în situații de urgență, precum schimbarea unei roți sau alte probleme tehnice întâmpinate pe marginea drumului;

Roată de rezervă - utilă în orice autovehicul, împreună cu un set de scule de bază (cric, chei etc.) necesare pentru schimbarea roții;

Lopată pentru zăpadă și racletă pentru curățarea geamurilor;

Cablu de încărcare a bateriei și cablu de tractare;

Ulei de motor, lichid de spălat parbriz, lichid de frână;

Apă și șervețele, cârpă uscată, sfoară.

Valoarea amenzilor rutiere în 2026

În funcție de clasa de sancțiuni, amenda rutieră în 2026 poate avea următoarea valoare:

clasa I (2 - 3 puncte-amendă) = 405 lei - 607,5 lei;

clasa a II-a (4 - 5 puncte-amendă) = 810 lei - 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 - 8 puncte-amendă) = 1.215 lei - 1.620 lei;

clasa a IV-a (9 - 20 puncte-amendă) = 1.822,5 lei - 4.050 lei;

Doar pentru persoane juridice - clasa a V-a (21 - 100 puncte-amendă) = 4.252,5 lei - 20.250 lei.

