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Două fete de 10 și 11 ani, rănite în Dolj după ce au intrat cu trotineta electrică într-o mașină

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accident cu trotineta electrica
Foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Trotinetele electrice pot fi conduse de la 14 ani

Două fete de 10 și 11 ani au fost rănite, sâmbătă seară, după ce au intrat cu o trotinetă electrică într-un autoturism, într-o comună din județul Dolj. Minorele nu au acordat prioritate mașinii și au fost proiectate pe carosabil. Ambele au fost transportate la spital.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, accidentul a avut loc pe strada Gorjului din comuna Întorsura, scrie News.ro.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Băilești care au stabilit faptul că două minore, de 10 și 11 ani, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică, la intersecția cu strada Calea Afumatului, nu au acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr, de 20 de ani, intrând în coliziune cu acesta. Din impact, cele două minore au fost proiectate pe partea carosabilă”, au afirmat polițiștii.

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În urma impactului, cele două fete au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Trotinetele electrice pot fi conduse de la 14 ani

IPJ Dolj reamintește că trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice doar de persoane care au împlinit vârsta de 14 ani.

În cazul în care drumul are pistă pentru biciclete, trotineta trebuie condusă exclusiv pe aceasta. Dacă nu există pistă, circulația este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani. De asemenea, este interzis transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

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Editor : Ana Petrescu

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