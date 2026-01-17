Trei persoane au fost salvate de jandarmi și pompieri, după ce autoturismul în care se aflau a derapat pe un drum forestier din zona montană dintre Comandău și Gura Teghii, la temperaturi de minus 15 grade Celsius.

Apelul de urgență a fost făcut după ce cei trei tineri aflați în mașină au rămas blocați într-o zonă greu accesibilă,a transmis Jandarmeria Română.

Echipele de intervenție, formate din jandarmi și forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, au acționat timp de aproximativ două ore în condiții extreme pentru a localiza autoturismul.

Din fericire, cele trei persoane au fost găsite în siguranță și nu au necesitat îngrijiri medicale. Autoturismul a fost repus pe drum, iar deplasarea a fost reluată în condiții de siguranță, cu sprijinul forțelor de intervenție.

Autoritățile le reamintesc șoferilor să evite deplasările pe drumuri forestiere sau greu accesibile în condiții meteo severe și să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Editor : Ana Petrescu