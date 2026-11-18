Două persoane au fost surprinse, miercuri seară, de surparea unui mal de pământ, în timp ce se aflau într-un canal tehnic din localitatea Găneasa, județul Ilfov. Una dintre victime a fost identificată, iar salvatorii intervin pentru a o scoate la suprafață. Cea de-a doua persoană nu a fost găsită încă.

„Intervenim pe strada Ştefan cel Mare din localitatea Găneasa pentru extragerea a două persoane surprinse ca urmare a surpării unui mal de pământ la nivelul unui canal tehnic. În momentul de faţă a fost identificată una din cele două persoane implicate, iar echipajele de intervenţie ajunse la faţa locului lucrează pentru extragerea acesteia, concomitent cu stabilizarea malului de pământ şi cu demararea procedurilor de căutare a celei de a doua persoane", a transmis ISU Bucureşti-Ilfov citat de News.ro.

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, Containerul Multirisc și patru echipaje de prim ajutor.

Editor : A.P.