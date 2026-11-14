Accident grav sâmbătă dimineața în București, unde două tramvaie s-au ciocnit frontal într-o intersecție, după ce unul dintre ele ar fi fost deviat de un macaz electric. O persoană a fost transportată la spital, însă primele informații arată că aceasta este în stare stabilă. În urma impactului, ambele garnituri au fost avariate, iar circulația a fost blocată pe cinci linii de tramvai.

Potrivit informațiilor preliminare, accidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la macazul electric din intersecție, pus în funcțiune în urmă cu doar câteva zile. Acesta nu ar fi răspuns comenzilor transmise de vatman, iar unul dintre tramvaie ar fi schimbat direcția de mers.

Cele două garnituri ar fi trebuit să circule în paralel, însă schimbarea neașteptată a macazului a făcut ca unul dintre tramvaie să intre pe linia celuilalt, care venea din sens opus. Impactul a fost frontal, iar ambele vehicule au suferit avarii importante.

O persoană a ajuns la spital. Circulația, blocată pe cinci linii

În urma accidentului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Conform primelor informații, aceasta este în stare stabilă, iar problemele ar fi fost provocate de un atac de panică. Nu au fost semnalate răni grave.

Incidentul a afectat atât circulația tramvaielor, cât și traficul rutier din zonă. Cinci linii de tramvai au fost blocate, iar circulația mașinilor a fost, de asemenea, restricționată temporar.

Reprezentanții STB au intervenit pentru îndepărtarea garniturilor și eliberarea căii de rulare. Unul dintre tramvaie a fost deja retras din intersecție, iar echipele lucrează pentru reluarea circulației în condiții normale.

Macazul electric, verificat după accident

Macazul din intersecție este verificat pentru a se stabili dacă a funcționat corespunzător și dacă a executat comenzile transmise de vatmani. Ancheta tehnică urmează să clarifice dacă o defecțiune a sistemului electric a provocat schimbarea direcției tramvaiului.

În ceea ce privește reparația garniturilor, intervenția ar putea fi una costisitoare. Pentru remedierea avariilor sunt necesare piese de schimb care au prețuri ridicate, iar reparațiile unor astfel de tramvaie pot dura câteva luni, în funcție de amploarea distrugerilor și de disponibilitatea componentelor.

Deocamdată, nu există o evaluare finală a pagubelor și nici un termen exact pentru finalizarea reparațiilor.

Editor : A.P.