Dragoș Pîslaru: Munca trebuie respectată. Datoria noastră să construim un sistem mai drept, mai predictibil şi apropiat de oameni

Munca trebuie respectată, iar pentru asta statul are obligaţia să stabilească reguli corecte, să asigure condiţii decente și salarii echitabile, spune ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, într-un mesaj de 1 Mai.

„Pentru cei care muncesc în fabrică, dar şi pentru cei programează în corporaţie. pentru cei care ne vindecă în spitale, dar şi pentru cei care ne apără de pericol. Pentru cei care străbat drumurile în lung şi-n lat, dar şi pentru cei care lucrează de acasă. Pentru cei care construiesc pe şantiere, dar şi pentru cei care inovează în laboratoare. Pentru cei care muncesc la cravată, dar şi pentru cei care muncesc la câmp. Pentru românii plecaţi la muncă peste hotare şi pentru cei rămaşi să muncească acasă. Ca ministru interimar al Muncii, astăzi, de 1 Mai - Ziua Muncii, transmit un gând de respect şi recunoştinţă tuturor oamenilor care muncesc cinstit, încercând să îşi asigure un trai decent pentru ei şi pentru familiile lor”, a scris Pîslaru pe Facebook.

„Munca trebuie respectată şi nicio muncă cinstită nu este o ruşine. Ca să-i putem respecta cu adevărat pe cei care muncesc, statul are obligaţia să stabilească reguli corecte, să asigure condiţii decente, salarii echitabile şi un sistem care îi protejează pe cei vulnerabili fără să îi descurajeze pe cei activi.

Ca ministru interimar al Muncii, prima noastră datorie este să construim un sistem mai drept, mai predictibil şi apropiat de oameni. La mulţi ani tuturor celor care, prin munca lor, duc România în direcţia bună!”, a mai scris ministrul.

