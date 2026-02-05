Live TV

Video Drama a zeci de familii din Mehedinți, izolate de lume. Nici măcar Ambulanța nu mai ajunge în sat. Localnică: „Aș pleca, dar n-am unde”

Data publicării:
sat izolat mehedinti
Un sat întreg din Mehedinți a rămas izolat din cauza drumului neasfaltat și plin de gropi. Sursa foto; colaj captură video Digi24

Un sat întreg din Mehedinți a rămas izolat din cauza drumului neasfaltat și plin de gropi. Nici salvarea, nici pompierii nu pot ajunge la puținii bătrâni care mai locuiesc în Poiana Gruii, localitate situată la doar doar 50 de kilometri de Drobeta-Turnu Severin. Nici mașina cu pâine n-a mai călcat pe-acolo de două săptămâni, după ce ploile au transformat drumul de pământ în adevărate tranșee. „Aș pleca, dar n-am unde”, spune cu amărăciune o bătrână din sat.

Așa arată singurul drum care duce în satul Poiana Gruii din județul Mehedinți, unde trăiesc 120 de suflete. Orice șofer care se încumetă să intre cu mașina riscă să rămână blocat.

„Este foarte dificil să mergi chiar și la pas pe acest drum care duce către satul Poiana Gruii. Sunt anumite sectoare unde s-au format adevărate tranșee”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Noi suntem din sat și nu am putut să ne ducem în sat și ne ducem înapoi la Severin. Nici pâine nu se mai duce”, spune cu amărăciune un localnic.

În sat au rămas doar bătrânii, care nu mai ies din casă decât ca să se uite după mașina de pâine.

Întrebată de când nu a mai ajuns mașina cu pâine la ei, o femeie răspunde: „Vineri se împlinesc două săptămâni. E foarte greu aici, în satul ăsta... E foarte greu!”

„Acum mă rugai de un băiat și i-am dat să-mi ia și mie cinci pâini”, ne spune o altă bătrână care, întrebată cât de greu este să trăiești acolo, spune: „Vai de om. Nu am unde să mă duc, că aș pleca de aici, dar nu am unde să mă duc. Nu aș mai sta aici.”

„Salvarea ajunge cu greu. Alaltăieri a tras un tractor... că a fost o femeie bolnavă, bătrână. A tras-o cu tractorul de au dus-o la șosea. E greu, greu de tot de noi aici”, se plânge o altă localnică.

Autoritățile locale recunosc că situația este dramatică, dar aruncă vina spre Guvern, care ar fi blocat proiectul pentru asfaltarea drumului.

„Noi trimitem doctorița în fiecare vineri. Am trimis buldozerul să facă curat, dar din cauza intemperiilor, zăpezii, ploilor, drumul e un dezastru!”, spune însuși viceprimarul comunei, Adrian Buridinca.

Viceprimarul spune că prioritatea este asfaltarea drumului, dar nu se poate face fără fonduri de la București.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
5
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în...
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
florin citu priveste in departare
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Elicopter in zbor
Autoritatea Aeronautică, precizări în cazul primarului din Caraș-Severin cu elicopterul de 800.000 de dolari: Zborurile nu sunt ilegale
ambulanta stricata drum cu gropi
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
Mark Rutte
Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii aliați fac foarte mult, mulți fac ceva, iar câțiva nu fac nimic”
primar poza
Declarație șocantă a unui primar liberal din Bacău: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască”. Reacție din PNL
Recomandările redacţiei
Business man holding coins putting in glass, Romania flag waving in the background. Finance and business concept. Saving money.
România a atras doar 4 investitori din afara UE în 2 ani, prin vizele...
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai...
Jeffrey Epstein
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista...
Ultimele știri
Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”
„Neo-regalismul” și ce spune acest termen despre Donald Trump. Politologi: „Politica externă, un instrument de canalizare a banilor”
Gluma care l-a făcut celebru l-a băgat după gratii: 6 ani de închisoare pentru un comediant rus, după un banc cu un veteran de război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cresc pensiile cu 200 lei pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială
Fanatik.ro
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”