Un sat întreg din Mehedinți a rămas izolat din cauza drumului neasfaltat și plin de gropi. Nici salvarea, nici pompierii nu pot ajunge la puținii bătrâni care mai locuiesc în Poiana Gruii, localitate situată la doar doar 50 de kilometri de Drobeta-Turnu Severin. Nici mașina cu pâine n-a mai călcat pe-acolo de două săptămâni, după ce ploile au transformat drumul de pământ în adevărate tranșee. „Aș pleca, dar n-am unde”, spune cu amărăciune o bătrână din sat.

Așa arată singurul drum care duce în satul Poiana Gruii din județul Mehedinți, unde trăiesc 120 de suflete. Orice șofer care se încumetă să intre cu mașina riscă să rămână blocat.

„Este foarte dificil să mergi chiar și la pas pe acest drum care duce către satul Poiana Gruii. Sunt anumite sectoare unde s-au format adevărate tranșee”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Noi suntem din sat și nu am putut să ne ducem în sat și ne ducem înapoi la Severin. Nici pâine nu se mai duce”, spune cu amărăciune un localnic.

În sat au rămas doar bătrânii, care nu mai ies din casă decât ca să se uite după mașina de pâine.

Întrebată de când nu a mai ajuns mașina cu pâine la ei, o femeie răspunde: „Vineri se împlinesc două săptămâni. E foarte greu aici, în satul ăsta... E foarte greu!”

„Acum mă rugai de un băiat și i-am dat să-mi ia și mie cinci pâini”, ne spune o altă bătrână care, întrebată cât de greu este să trăiești acolo, spune: „Vai de om. Nu am unde să mă duc, că aș pleca de aici, dar nu am unde să mă duc. Nu aș mai sta aici.”

„Salvarea ajunge cu greu. Alaltăieri a tras un tractor... că a fost o femeie bolnavă, bătrână. A tras-o cu tractorul de au dus-o la șosea. E greu, greu de tot de noi aici”, se plânge o altă localnică.

Autoritățile locale recunosc că situația este dramatică, dar aruncă vina spre Guvern, care ar fi blocat proiectul pentru asfaltarea drumului.

„Noi trimitem doctorița în fiecare vineri. Am trimis buldozerul să facă curat, dar din cauza intemperiilor, zăpezii, ploilor, drumul e un dezastru!”, spune însuși viceprimarul comunei, Adrian Buridinca.

Viceprimarul spune că prioritatea este asfaltarea drumului, dar nu se poate face fără fonduri de la București.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia