Peste 500 de oameni evacuați din casele lor așteaptă, de aproape 3 ani, să scape de containerele în care trăiesc. Sunt localnicii din Aninoasa, județul Hunedoara, care au fost evacuați din casele afectate de valul de cutremure din zonă, de la începutul lui 2023. Oamenii se plâng că stau în frig în containere insalubre, iar în unele plouă. Primarul promite că îi mută în apartamente luna viitoare, dar blocurile nu sunt încă gata.

„Când a plouat, exact aici așa, ploua aici, ploua pe pat”, povestește Daniela.

Daniela are 49 de ani și locuiește în containerul de 20 de metri pătrați împreună cu soțul și nepotul de 7 ani. Familia a fost mutată aici după cutremurele din 2023, cu promisiunea că în 3 luni vor avea casă nouă. Oamenii stau de 3 ani cu lucrurile în saci, pregătiți să se mute înapoi în casele lor.

„Au zis că maxim 3 luni, maxim 3 luni. Suntem plini de.... nu știu ce-i aici, șobolănerie, goange, tot ce vrei găsești aici. Toate lucrurile mele sunt împrăștiate. Când caut câte ceva, nu știu unde le-am pus, în ce sac, pe unde sunt. Vă dați seama, toată munca noastră de o viață s-a dus”, spune dezamăgiră Daniela Varga.

Se gândesc îngroziți că sunt condamnați să mai petreacă încă o iarnă în container.

„Oamenii care locuiesc în containere sunt nevoiți să folosească o baie ce aparține unei unități de învățământ, iar dacă afară este frig, în interior este la fel de frig. În acest moment caloriferele sunt reci, iar afară sunt 8 grade Celsius. Nu își pot spăla copiii aici, așadar sunt nevoiți să care apă, să o încălzească ca să îi poată spăla pe micuți.

„Mai ales pe timp de iarnă este foarte greu, pentru că la doi copii trebuie căldură. Trebuie să aducem apă, să încălzim apă, ca să nu-i băgăm în spital”, spune o localnică.

Blocurile nici acum nu-s gata, dar primarul face în continuare jurăminte. Cel mai probabil, oamenii se vor chinui în continuare în containere.

„Până luna viitoare, o să fie finalizate... Sunt finalizate în proporție de 99% trei blocuri și trei se lucrează la ridicarea lor, că până dă înghețul să le putem acoperi. Dar, am văzut, căldură au, bebelușii ies dezbrăcați, așa... Dacă n-aș avea ce face, aș rezista, ce să fac?! Viața te încearcă în tot felul”, spune primarul orașului Aninoasa, Nicolae Dunca.

Primarul spune că are toți banii necesari pentru finalizarea blocurilor. 8 milioane de euro a costat proiectul de ridicare a noilor locuințe pentru sinistrați.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia