Drama unei fetițe crescute de o asistentă maternală. Este îngrozită că ar putea fi adoptată cu forța în SUA

O fetiţă de doar 8 ani, din Mehedinţi, trăieşte o dramă. Abandonată de mama ei la scurt timp de la naştere, a fost crescută de o asistentă maternală, care a încercat de zece ori în doi ani să o adopte, însă fără succes. Acum a fost anunţată că fetiţa trebuie să meargă în America după ce, fără ştirea lor, statul român şi-a dat acordul pentru adopţia internaţională. Chiar dacă toate documentele sunt gata, fata refuză să plece de lângă cei care au îngrijit-o în primii ani de viaţă şi nu mai vrea să meargă la şcoală de teamă că va fi luată de acolo cu forţa de familia adoptivă.

Mariana şi Vasile Şărămăt au doi copii. După ce aceştia s-au aşezat la casele lor, şi-au mai dorit unul. Cea mai rapidă cale era ca femeia să devină asistent maternal. Soţii au mers împreună la un centru de plasament şi au rămas îngroziţi ce ceea ce au văzut acolo.

Vasile Şărămăt: Când am văzut în ce situaţie sunt copiii, ne-au scos aceste fetiţe şi când le-am văzut, am spus că noi facem tot posibilul să luăm aceste fetiţe. Una avea 9 luni şi una 1 an şi 2 luni.

După câteva luni, au reuşit să ia acasă ambele fetiţe şi să le îngrijească. Le-au botezat şi şi-au dorit să le păstreze din prima zi. Au reuşit, în câteva luni, să o adopte pe cea mică. Pentru cealaltă fetiţă, li s-a transmis că mai au de aşteptat. Anul trecut, au fost şocaţi să afle că fetiţa fusese scoasă la adopţie, peste hotare. O familie de români stabiliţi în America le-a bătut în poartă şi i-a anunţat că fata e a lor.

Mariana Şărămăt: Doamnă, noi, fără fetiţă din ţară, nu plecăm. I-am făcut şi paşaportul şi am cheltuit 30 de mii de dolari şi nu renunţăm. Le-am spus că vând casa, vând maşina, vând orice, vă dau banii numai să nu le despărţim şi n-au vrut să renunţe.

Vasile Şărămăt: Ei doresc, pur şi simplu, să o ia cu forţa. Nu se poate lua un copil din România, care nu doreşte.

Cu o hotărâre judecătorească definitivă ce le permite să ia fata, însoţiţi de Poliţie, părinţii adoptivi au încercat să o convingă să plece cu ei în America. Dar copila nu a vrut.

Mariana Şărămăt: Au încercat să o ia şi de la şcoală. Fata nu mai vrea să mai meargă la şcoală sub nicio formă. Îi e frică că vin şi o iau cu forţa. A făcut şi atac de panică

Liliana Covăsală - învăţătoarea fetiţei: A venit imediat în clasă la mine şi n-a mai ieşit. Era, era speriată.

Vecină: Se poate una ca asta? Să ne batem joc de copiii statului nostru, român, de copiii români?

Pentru că n-au reuşit să ia fetiţa, părinţii adoptivi din America i-au făcut plângere asistentei maternale care a fost concediată de Protecţia Copilului şi s-a ales cu dosar penal pentru lipsire de libertate, deşi copilul a fost cel care n-a vrut să plece de lângă ea.

Reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului Mehedinţi şi-au luat mâna de pe fetiţă. N-au vrut să comenteze acest subiect. S-au limitat să ne transmită că situaţia va fi tranşată în instanţă.

Victor Dumitrică – avocat: Cei de la Direcţie au încălcat procedura de două ori. În primul rând că trebuiau să efectueze această informare când minora era scoasă spre adopţie internă şi trebuiau să reîndeplinească formele acestea de informare cu privire la dreptul de prioritate când minora era scoasă spre adopţie internaţională.

Următorul pas este ca familia adoptivă să pună în aplicare sentinţa instanţei cu un executor judecătoresc. Acesta poate doar să constate dacă ea vrea sau nu să meargă în America. Dacă nu va vrea, urmează o perioadă de până la 6 luni de consiliere psihologică şi noi întâlniri de acomodare cu soţii care vor să o ia cu ei peste Ocean.

Victor Dumitrică, avocat: Hotărârile cu privire la minori nu pot fi executate cu forţa. Nici executorul judecătoresc şi nicio autoritate nu poate forţa minorul, să-l bruscheze, să-l tragă de mână sau să-l împingă în maşină doar să execute o hotărâre judecătorească.

Între timp, familia care a crescut fetiţa a depus mai multe plângeri la Parchet şi îi acuză pe cei de la Protecţia Copilului Mehedinţi de abuz în serviciu şi fals.