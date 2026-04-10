Drepturile angajaților care lucrează de sărbători legale. Cum sunt plătiți și când primesc zile libere, potrivit legi

Salariații care își desfășoară activitatea în perioadele declarate nelucrătoare prin lege beneficiază de drepturi clare privind compensarea muncii prestate. Legislația în vigoare stabilește atât condițiile în care pot fi chemați la serviciu, cât și obligațiile angajatorilor în privința acordării timpului liber sau a plății suplimentare.

Respectarea acestor prevederi nu este opțională, ci o obligație legală pentru angajatori. Cadrul normativ urmărește să mențină un echilibru între nevoia de continuitate a unor activități și protecția drepturilor salariaților.

Calendarul zilelor nelucrătoare prevăzute de lege

Lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează este stabilită prin Codul Muncii și include principalele zile declarate libere la nivel național. Acestea sunt:

1 si 2 ianuarie - Prima și a doua zi de Anul Nou;

6 ianuarie - Botezul Domnului, Boboteaza;

7 ianuarie - Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;

Vinerea Mare (ultima zi de vineri înaintea Paștelui);

Prima si a doua zi de Pasti;

1 mai - Ziua Muncii;

1 iunie - Ziua Copilului;

Prima și a doua zi de Rusalii;

15 august - Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întai chemat, Ocrotitorul României;

1 decembrie - Ziua Națională a României;

Prima și a doua zi de Crăciun;

Doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului proesului de producție sau specificului activității.

Cine stabilește acordarea zilelor libere legale

Conform legislației în vigoare, acordarea zilelor de sărbătoare legală se face de către angajator. Pentru salariații care aparțin cultelor religioase creștine, zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii sunt stabilite în funcție de calendarul religios al cultului respectiv.

În cazul persoanelor care aparțin altor culte religioase recunoscute legal, zilele libere sunt acordate în alte perioade decât cele prevăzute pentru sărbătorile legale generale sau concediul de odihnă anual, astfel încât să fie respectate practicile religioase specifice.

Totodată, pentru personalul din sistemul bugetar, Guvernul stabilește anual, până la data de 15 ianuarie, zilele lucrătoare pentru care se acordă libere suplimentare, de regulă în prelungirea sărbătorilor legale, precum și modalitatea de recuperare a orelor nelucrate.

Program special de lucru în domenii esențiale

Activitatea nu poate fi întreruptă în toate sectoarele economice. Prin hotărâri ale Guvernului sunt stabilite programe speciale de lucru pentru unități esențiale, precum cele sanitare sau de alimentație publică. Aceste măsuri au ca scop asigurarea continuității serviciilor medicale și aprovizionarea populației cu produse de strictă necesitate. Aplicarea acestor programe este obligatorie pentru angajatori.

De asemenea, există unități în care activitatea se desfășoară în regim continuu, precum termocentralele, hidrocentralele sau instalațiile industriale cu foc continuu, unde oprirea procesului tehnologic nu este posibilă.

Ce compensații primesc angajații care lucrează de sărbători legale

Pentru salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală, legea prevede mecanisme clare de compensare. În primul rând, aceștia trebuie să beneficieze de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Aceasta este forma principală de compensare prevăzută de Codul Muncii.

Dacă, din motive justificate, acordarea timpului liber nu este posibilă, angajatorul este obligat să ofere un spor salarial. Acesta nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază aferent muncii prestate, ceea ce înseamnă, în practică, o plată dublă pentru orele lucrate în acele zile.

Dreptul la compensare se aplică inclusiv în situațiile în care salariatul lucrează la solicitarea angajatorului, chiar dacă activitatea nu se încadrează în mod obișnuit în excepțiile prevăzute de lege.

Alte prevederi importante

Prestarea muncii în scopul compensării nu este considerată muncă suplimentară și nu conferă dreptul la plata orelor suplimentare. În același timp, contractele colective de muncă pot prevedea și alte zile libere sau condiții mai avantajoase pentru salariați, peste nivelul minim stabilit de legislație.

Toate aceste drepturi și obligații sunt reglementate de Codul Muncii, care stabilesc atât zilele de sărbătoare legală, cât și modul de compensare a muncii prestate în aceste perioade.

