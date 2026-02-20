Drepturile pasagerilor când avionul întârzie sau zborul este anulat. Când pot obține compensații financiare de până la 600 de euro

Zborurile întârziate, anulate sau suprarezervate, din diverse motive, au devenit tot mai frecvente, însă legislația europeană garantează pasagerilor drepturi clare: de la compensații financiare în funcție de distanța zborului, la asistență în aeroport, precum băuturi, gustări și, atunci când situația o impune, cazare și transport către hotel. În plus, pasagerii au dreptul să aleagă între rambursarea biletului sau redirecționarea către destinația finală în cel mai scurt timp posibil, beneficiind astfel de un cadru legal care le protejează interesele chiar și în situații neprevăzute.

Aceste reguli sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004 și se aplică tuturor zborurilor operate de companii aeriene UE sau care decolează dintr-un aeroport european, oferind un cadru legal clar pentru protecția călătorilor chiar și în situații neprevăzute.

Drepturile pasagerilor în situația zborurilor anulate sau întârziate

„Din punct de vedere legal, o întârziere mai mare de trei ore, anularea unui zbor sau, și mai grav, debarcarea unor pasageri deja îmbarcați pentru a face loc altora care au plătit bilete mai scumpe, reprezintă încălcări ale legislației în vigoare.

Aceste abateri au devenit atât de frecvente, încât Uniunea Europeană a stabilit, printr-o directivă, despăgubiri clare pentru pasagerii care trec prin astfel de situații. Potrivit legislației, orice întârziere mai mare de trei ore dă dreptul la compensație, iar companiile aeriene sunt obligate să ofere pasagerilor băuturi și gustări, precum și alte forme de asistență, în funcție de durata așteptării.

În cazul anulărilor de zboruri care provoacă întârzieri de peste o zi, compania aeriană are obligația de a asigura pasagerilor cazare, mese și transportul către hotel, precum și returul la aeroport.

Supraîncărcarea avionului reprezintă, în esență, o practică prin care companiile aeriene vând mai multe bilete decât locurile disponibile, mizând pe faptul că își pot asuma plata unor despăgubiri de până la 600 de euro, în timp ce încasează sume mai mari din vânzarea biletelor la suprapreț. În ipoteza în care discutăm despre necesitatea acordării unor despăgubiri mai mari acest lucru se poate face exclusiv în instanța de judecată.”, a declarat pentru Digi24.ro Adrian Cuculis, avocat

Care sunt drepturile pasagerilor în cazul unui zbor anulat

Vorbim de anularea zborului atunci când:

orarul inițial de zbor a fost abandonat și pasagerul este transferat către un alt zbor planificat;

plecarea zborului este devansată cu mai mult de 1 oră;

avionul a decolat, dar a fost obligat să se reîntoarcă pe aeroportul de plecare și pasagerul a fost transferat către alt zbor.

Atunci când avionul aterizează pe un aeroport care nu este destinația finală indicată pe bilet, cu două excepții:

Ai acceptat redirecționarea (în condiții de transport comparabile și în cel mai scurt timp posibil) către aeroportul de destinație sau către orice altă destinație agreată;

Aeroportul de sosire și aeroportul de destinație deservesc același oraș sau aceeași regiune. În aceste cazuri, se consideră că a fost vorba de o întârziere, nu de o anulare.

Dacă zborul este anulat, pasagerul are dreptul de a alege între: rambursare, redirecționare sau revenirea la locul de plecare. De asemenea, și dreptul la asistență în aeroport.

Dreptul la despăgubiri este valabil dacă pasagerul a fost informat în privința anulării cu mai puțin de 14 zile înainte de data planificată a zborului. Totuși, există și situații când operatorul de zbor nu este obligat să plătească despăgubiri. Mai exact, dacă poate dovedi că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare, care nu ar fi putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

Care sunt drepturile pasagerilor în cazul unui zbor întârziat

Dacă pasagerul a ajuns la destinația finală cu o întârziere de cel puțin 3 ore, are dreptul la despăgubiri, cu excepția cazului în care întârzierea a fost cauzată de circumstanțe extraordinare. (Compania aeriană trebuie să dovedească aceste situații furnizând, de exemplu, extrase din jurnalele de bord sau rapoarte referitoare la incidente).

Obligația de compensare în caz de întârziere sau anulare, conform legislației Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 prevede clar valorile compensatorii fixe în funcție de distanța zborului:

Suma de 250 euro la zborurile cu o distanță de până la 1.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore;

Suma de 400 de euro la zborurile cu o distanță de peste 1.500 km în UE și toate celelalte zboruri între 1.500 și 3.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore;

Suma de 600 de euro la o distanță de peste 3.500 km, pentru o întârziere de cel puțin 3 ore.

Important: Regulamentul prevede că operatorul aerian nu este obligat să plătească compensația dacă poate dovedi că anularea sau întârzierea a fost cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile („extraordinary circumstances”).

Care sunt drepturile pasagerilor în cazul în care s-a refuzat îmbarcarea din cauza suprarezervării sau din motive operaționale

Pentru început, este important de precizat faptul că o companie aeriană poate refuza îmbarcarea în următoarele situații:

Din motive de siguranță, securitate sau sănătate (de exemplu: dacă nu s-a informat compania aeriană în avans în legătură cu posibile boli infecțioase sau alergii severe) sau dacă un pasager nu deține documentele de călătorie corecte;

Dacă pasagerul nu a utilizat biletul de plecare de pe o rezervare care a inclus un zbor de întoarcere;

Dacă pasagerul nu s-a îmbarcat pentru zborul/zborurile precedent(e) inclus(e) într-o rezervare cu zboruri consecutive;

Dacă este cazul, dacă nu există documentația necesară pentru animalul de companie cu care pasagerul nu călătorește.

Însă, dacă pasagerul s-a prezentat la timp la check-in, cu o rezervare valabilă și cu documentația de călătorie necesară, iar compania aeriană refuză îmbarcarea (din cauza suprarezervării sau din motive operaționale) și nu dorește să renunțe de bună voie la loc, atunci are dreptul la:

Despăgubiri;

Dreptul de a alege între rambursare, redirecționare sau o altă rezervare la o dată ulterioară;

Dreptul la asistență din partea companiei aeriene.

