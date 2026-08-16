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Video Dronă doborâtă în județul Galați. Mărturiile localnicilor: „Mi-a fost frică să ies”. Ce au văzut ciobanii

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drona militara Shahed in aer
Dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia
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Din articol
Ce au văzut ciobanii Drona a fost doborâtă de un F-18 spaniol

„Mi-a fost frică să ies”, a spus un localnic din Cudalbi, județul Galați, pentru Digi24, după ce oamenii din zonă au primit, în timpul nopții, mesaj RO-Alert privind prezența unei drone în spațiul aerian al României. Ciobanii aflați la stâne spun că au văzut două avioane survolând zona Măcișeni și, ulterior, o flacără coborând spre pământ.

Primarul comunei Cudalbi, Petrică Gheonea, a explicat că primele informații despre incident le-a primit de la ciobanii aflați cu oile în zona Măcișeni, pe un lan de floarea-soarelui.

„Din primele informații pe care le am de la cei care lucrează sunt ciobanii cu oile în partea dreaptă aici pe Măcișeni, pe lanul de floarea soarelui”, a declarat Petrică Gheonea, duminică la Digi24.

Întrebat despre reacția oamenilor după alerta RO-Alert și zgomotele avioanelor, primarul a spus că în comună era o stare de neliniște.

„Sincer, nu am vorbit cu prea multe persoane astăzi de dimineață. O stare de neliniște”, a afirmat el.

Ce au văzut ciobanii

Potrivit primarului, ciobanii erau la muls în momentul în care au observat aeronavele.

„Erau la ora 5:00 la muls la oi și când s-au uitat în partea stângă din mașină, când au plecat, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut când au tras în dronă și au doborât-o, o explozie puternică”, a povestit Gheonea.

Un alt localnic spune că a primit alerta în jurul orei 5:00 și a preferat să nu iasă din locuință.

„Da. La 5:01, cam așa. Nu am ieșit. Am stat în casă. Mi-a fost frică să ies”, a precizat el.

Bărbatul spune că nu a auzit direct drona sau avioanele, dar a sunat un cioban aflat la stâna din apropiere.

„Nu. Eu am sunat un cioban de la stână de aici, că ei lucrează toată noaptea, și a spus că aici în zona Măcișeni, pe partea asta unde sunt eoliene la un moment dat au survolat două avioane, după care s-a văzut o flacără până la pământ”, a conchis localnicul.

Drona a fost doborâtă de un F-18 spaniol

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, drona a intrat în spațiul aerian românesc în jurul orei 04:44, iar un avion F-18 spaniol, aflat în misiune de Poliție Aeriană, a primit aprobarea să o angajeze. Drona a fost doborâtă la ora 05:01, în zona dintre Băleni și Cudalbi.

Incidentul este unul dintre cele mai recente cazuri în care o dronă care pătrunde în spațiul aerian românesc este interceptată în contextul atacurilor rusești desfășurate în apropierea graniței României cu Ucraina.

Editor : Ana Petrescu

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