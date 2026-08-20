O dronă maritimă de mici dimensiuni a fost lovită de un avion F-16 românesc în Marea Neagră, după ce prezența acesteia în Zona Economică Exclusivă a României a fost semnalată de o navă comercială. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că drona era încărcată cu explozibil și că, potrivit confirmării primite de la partea ucraineană, nu provenea din Ucraina. O echipă EOD a Forțelor Navale Române se deplasează la fața locului pentru a verifica drona și a stabili dacă mai prezintă un pericol.

ACTUALIZARE 13:50 Președintele Nicușor Dan condamnă „cu toată fermitatea” intensificarea incidentelor pe care le atribuie Federației Ruse, după ce o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de un avion F-16 românesc în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului i-a felicitat pe militarii români și Garda de Coastă pentru intervenția rapidă. Mai multe detalii AICI.

ACTUALIZARE 13:37 Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, după ce o dronă maritimă de mici dimensiuni a fost identificată în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța, precizează MApN, într-un comunicat de presă.

Una dintre aeronave a angajat ținta și a deschis focul cu tunul de bord. Drona maritimă a fost lovită.

Prezența dronei aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06:28 de o navă comercială. În urma semnalării, autoritățile române au intervenit pentru verificarea situației și securizarea zonei.

O navă a Gărzii de Coastă, având la bord o echipă EOD a Forțelor Navale Române, se deplasează către zona în care se află drona maritimă.

Specialiștii urmează să efectueze verificări pentru a stabili natura și starea dronei.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Știrea inițială

Potrivit lui Radu Miruță, Garda de Coastă a informat autoritățile în cursul dimineții despre prezența dronei marine în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

„În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a scris ministrul interimar al Apărării pe Facebook.

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Două avioane F-16, ridicate de la sol

În urma incidentului, la nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost constituită o celulă de comandă, iar autoritățile române au solicitat, la nivel NATO, preluarea comenzii la nivelul Armatei Române.

„În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, a precizat Miruță.

Pentru intervenție au fost ridicate de la sol două avioane de vânătoare F-16 românești, care au primit ordin de tragere.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a anunțat ministrul interimar al Apărării.

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România a cerut confirmări privind proveniența dronei

Radu Miruță a precizat că autoritățile române au folosit canalul de comunicare directă cu partea ucraineană pentru a verifica originea dronei.

„Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a transmis ministrul interimar al Apărării.

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Editor : Ana Petrescu