Exclusiv Drum închis de trei luni între Câmpina și DN1. Lucrările nu au început, localnicii fac ocoluri zilnice

Drumul județean 101R din Câmpina s-a prăbușit după o alunecare de teren. Foto via News.ro

Drumul județean 101R care face legătura între Câmpina și DN1 este închis de aproape trei luni, după ce șoseaua a început să se surpe. Autoritățile au dat asigurări că va fi gata până de Paște, însă lucrările nici măcar n-au început. Oamenii sunt nevoiți să facă zilnic un ocol de kilometri.

Alunecarea de teren din Cornu a avut loc din cauza zăcămintelor de sare din subteran.

Drumul județean care leagă Câmpina de localitatea Cornu și DN1 s-a surpat în luna ianuarie. Atunci, autoritățile au decis să închidă această porțiune de drum pentru siguranța șoferilor, cu promisiunea că va fi redeschis până de Paște.

Localnicii sunt revoltați pentru că trebuie să facă zilnic un ocol de cel puțin 5 kilometri, iar lucrările la drum nici nu au început.

„A zis că până la Paște e gata, dar n-a spus că are Paște. Spre Brașov, spre Cornu. Toată lumea întreabă pe unde s-o luăm. Înapoi, pe partea aia, pe Cornu, pe Poiana”, a spus un localnic, pentru Digi24.

„Nu îi interesează, dacă vreți să vedeți este exact așa cum s-a întâmplat”, a adăugat un alt localnic.

La observația reporterului Digi24 că autoritățile spuneau că o să fie gata până de Paște, un alt localnic a replicat: „Da de Paștele Cailor pentru că probabil n-a spus de care Paște”.

„Era un drum circulat, mai ales pentru cei care mergeau în Cornu. Evitam la intrarea în Câmpina, tot centru și semafoarele și ajungeam mult mai repede. Noi nu mai avem un maxi-taxi în această direcție”, s-a plâns o altă localnică.

„Soțul meu lucrează la Cornu și o ia ori pe drumul celălalt, or pe DN1. Înconjoară mult. Vă dați seama că trebuie să înconjuri toată Câmpina”, a explicat o altă localnică.

Zona necesită lucrări majore de consolidare, dar autoritățile spun că nu pot interveni.

„Nici la ora actuală nu avem un buget aprobat. Din acest motiv, toate acele demersuri vor fi amânate până după aprobarea bugetului”, Virgil Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, pentru Digi24.

După ce bugetul va fi aprobat, specialiștii vor face un nou studiu în zonă pentru a verifica dacă între timp alunecarea de teren s-a agravat.

