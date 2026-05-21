DSU anunță control în Bacău după moartea unui elev de 15 ani la școală. Anchete privind intervenția medicală

Cum a fost gestionată intervenția medicală DSU: concluziile premature sunt „nejustificate”

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că va desfășura un control în județul Bacău, pentru a verifica modul în care au intervenit echipajele medicale în cazul adolescentului de 15 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală, în timpul unei pauze.

„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, instituţie care asigură coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz”, a anunțat DSU, joi, după ce un băiat de 15 ani a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală, în localitatea Buhoci din judeţul Bacău, scrie News.ro.

Medicii au încercat să îl resusciteze, însă adolescentul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit DSU, decizia a fost luată în urma unei discuții între șeful instituției și ministrul interimar al Sănătății.

„În urma unei discuţii purtate între secretarul de stat, şef al DSU, dr. Raed Arafat, şi ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în judeţul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare şi analizarea modului de gestionare a intervenţiei. Totodată, subliniem faptul că verificările şi demersurile instituţionale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenţie”, a adăugat sursa citată.

Cum a fost gestionată intervenția medicală

DSU precizează că apelurile de urgență sunt preluate prin 112 și direcționate conform procedurilor către structurile competente.

Instituția a explicat și ce echipaje au intervenit în cazul adolescentului.

„În cazul adolescentului de 15 ani mort la şcoală, la locul solicitării au fost trimise două echipaje aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, un echipaj de tip B şi unul de tip C, care intervine în cazuri grave, care necesită intervenşie medicală avansată”, mai spune DSU.

Reacția vine după ce martori au susținut că ambulanța cu medic ar fi ajuns cu întârziere la fața locului.

DSU: concluziile premature sunt „nejustificate”

Reprezentanții DSU au transmis că rezultatele verificărilor vor fi făcute publice ulterior și că este prematură formularea unor concluzii.

„Înţelegem emoţia şi preocuparea generate de această situaţie, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale şi procedurale aplicabile”, conform Departamentului pentru Situații de Urgență.

Instituția a transmis și condoleanțe familiei îndoliate.

Cazul este deja anchetat la nivel local, iar ministrul interimar al Sănătății Cseke Attila a cerut verificarea timpilor de intervenție și a fișei de urgență prespitalicească.

