Mai mult de o treime dintre copiii din România se află în risc de sărăcie, iar în ultimul an a crescut îngrijorător numărul de familii care nu își permit nici măcar o dată la două zile o masă cu carne sau pește, arată cele mai recente date. În aceste condiții, pentru mulți copii un ghiozdan, câteva caiete și rechizite sunt o povară uriașă, iar mulți părinți nu reușesc să le cumpere. Pentru al cincilea an la rând, Grupul Digi, împreună cu Asociația „Îngeri pentru Suflete”, sprijină educația din zonele defavorizate. Proiectul „Dulăpiorul fermecat - un pas pentru un viitor mai bun” are ca scop reducerea abandonului școlar.

Elevă: Avem ghiozdane, penare, creioane, carioci, acuarele, truse de geometrie și multe alte rechizite.

Pentru unii copii, ghiozdanul pregătit pentru clasă e un lucru firesc. Pentru alții, e însă doar un vis, iar lipsurile îi fac pe mulți să abandoneze școala. În ajutorul lor, vine acum Dulăpiorul fermecat. 900 de elevi din Arad au primit anul acesta ghiozdane și rechizite.

Elevă: Este foarte fermecat și are multe chestii pe care și le-ar dori un copil. Mi-aș dori niște carioci și niște creioane.

Reporter: Și obișnuiești să le folosești de acolo?

Elevă: Da.

Elev: Ne ajută cu rechizitele, dacă nu avem ceva, să luăm din dulăpior.

Elevă: Mi s-a întâmplat să mai uit caietul și doamna mi-a dat un caiet să lucrez pe el.

Reporter: De unde ți-a dat?

Elevă: Din dulăpior.

Reporter: Ți-ar lipsi dacă n-ar fi dulăpiorul ăsta aici?

Elevă: Da, ne-ar lipsi la toți.

Elevă: Găsim creioane, carioci, genți, penare, ascuțitori, tot felul de chestii pentru școală. Eu cel mai mult folosesc din el cariocile și creioanele.

Elevă: La matematică s-a întâmplat să nu am liniarul cu mine și mi-a dat doamna de aici din dulăpior.

Inițiativa aparține Asociației „Îngeri pentru Suflete”, susținută de Grupul Digi.

„Aceste proiecte de dotare cu rechizite la școlile care provin din mediul rural sunt foarte benefice pentru că încurajează prezența la școală și absenteismul se vede că s-a dus la cote mai mici”, declară Ioana Gherghe, directorul Liceului Tehnologic Vinga.

„Suntem în al cincilea an consecutiv prezenți în această școală, și nu numai, alături de partenerii noștri de la Digi, fapt care ne bucură foarte mult pentru că acest dulăpior este un real sprijin atât pentru elevi, cât și pentru părinți, dar și cadrele didactice, care pot să își desfășoare orele într-un mod optim”, afirmă Alexandra Timar, președintele Asociației „Îngeri pentru Suflete”.

România a înregistrat anul trecut, cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană. Un tânăr din șase părăsește timpuriu sistemul de învățământ.

Operator: Cristian Kovacs

Editor : Liviu Cojan