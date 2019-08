Duminică au loc noi extrageri la Loto 6/49

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică după-amiaza, după ce la primele trageri loto ale lunii august Loteria Română a acordat 12.282 de câştiguri în valoare totală de 666.136,48 lei.



Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2 milioane de lei (aproximativ 423.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 2,77 milioane de lei (peste 586.000 de euro), scrie Agerpres.



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 13,31 milioane de lei (peste 2,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul depăşeşte 728.000 de lei (aproximativ 154.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 594.000 lei (peste 125.500 euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul depăşeşte 19.600 de lei.



La tragerea Noroc Plus de joi, 1 august 2019, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 32.677,70 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 74-082 din sector 4, Bucureşti, şi a fost completat cu două variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.



Tragerile loto vor avea loc la ora 18:15.