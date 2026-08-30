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Dunărea începe să crească în Bulgaria, dar navigația rămâne dificilă. La Ruse, nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri

Data publicării:
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Nivelul Dunării începe să crească în mai multe puncte de măsurare din vestul și centrul sectorului bulgăresc al fluviului, însă condițiile de navigație rămân dificile, iar restricțiile impuse de autorități sunt în continuare valabile. La Ruse, nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri, potrivit News.ro, care citează Novinite.

Potrivit datelor transmise de Agenția Executivă pentru Explorarea și Întreținerea Fluviului Dunărea din Bulgaria, cele mai importante creșteri au fost înregistrate la Lom și Vidin. La Lom, nivelul apei a crescut cu 9 centimetri, în timp ce la Vidin creșterea a fost de 7 centimetri. La Novo Selo, Dunărea a urcat cu 6 centimetri.

Creșteri mai reduse au fost raportate și în alte puncte de monitorizare. La Oryahovo, nivelul apei a crescut cu 4 centimetri, iar la Nikopol, cu 2 centimetri. La Svishtov, nivelul Dunării a rămas neschimbat.

În zona Ruse, însă, tendința este opusă. Nivelul apei a scăzut cu 7 centimetri, ceea ce contribuie la menținerea condițiilor dificile pentru navigație.

Datele, aferente zilei de 29 august, arată o evoluție neuniformă a nivelului Dunării pe sectorul bulgăresc. Chiar dacă în vestul și centrul fluviului au fost raportate creșteri, acestea nu sunt suficiente pentru ridicarea restricțiilor de navigație.

Autoritățile bulgare mențin, în aceste condiții, măsurile de restricționare a navigației pe sectoarele afectate de nivelul scăzut al apei.

Editor : A.R.

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