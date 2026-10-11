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Exclusiv Dunărea, la doar 3 centimetri de pragul critic pentru Cernavodă. Secretar de stat la Energie: „Riscul unui accident nuclear e zero”

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cernavoda dunare
Foto: Apele Române Facebook
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Din articol
Bușoi: Riscul unui accident nuclear e zero Nuclearelectrica: Reactoarele I și II sunt menținute în stare de oprire sigură

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi exclude riscul unui accident nuclear la centrala de la Cernavodă, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric de doar 3 centimetri până la pragul în care răcirea reactoarelor nu mai este posibilă. Acesta susține că siguranța centralei este sub control și că prognozele pentru zilele următoare indicăo ușoară creștere a nivelului apei. Cu toate acestea, situația nu ar permite repornirea reactoarelor I și II, ceea ce menține presiunea asupra pieței de energie electrică.

Prelungirea opririi reactoarelor I și II de la Centrala de la Cernavodă reprezintă principala îngrijorare a autorităților pentru piața de energie electrică.

„Cu orice zi pe care o avem cu unitățile I și II închise, lucrul acesta se resimte în piața de electricitate, crește presiunea în orele de seară, avem nevoie de importuri, însă și din acest punct de vedere situația este gestionabilă”, a declarat secretarul de stat în ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Acesta susține că ar putea exista creșteri de prețuri, având în vedere evoluția pieței europene a gazelor naturale.

„Tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, situația generată de prețul ridicat la gazul natural care generează prețuri ridicate la electricitate, toate aceste niveluri ridicate ale indicelui TTF pentru gazul natural înseamnă un scenariu care va duce la prețuri mai mari decât în 2025. Nu vedem motive pentru creșteri mai mari de 20% în acest moment. Toată miza este să repornim în siguranță și doar în siguranță, cât mai repede unitățile I și II de la Cernavodă și luăm toate celelalte măsuri pentru a ne pregăti de o iarnă cu care toată Uniunea Europeană se va confrunta”, a afirmat Cristian Bușoi.

Bușoi: Riscul unui accident nuclear e zero

În contextul în care nivelul Dunării a ajuns la un nou minim istoric, secretarul de stat în Ministerul Energiei susține că sistemele de răcire și echipamentele centralei funcționează în condiții de siguranță, iar măsurile necesare sunt coordonate de echipa de conducere a Nuclearelectrica, împreună cu autoritățile implicate.

„Centrala este în așa fel gândită încât să facă față unor scenarii foarte variate, dar pentru că vorbim de măsuri de siguranță foarte detaliate se iau aceste măsuri și mulțumim Apelor Române pentru sprijin - evacuarea de la Iezer și apoi ceea ce va urma de pe râurile Olt și Argeș va ajuta pentru a menține sistemele de răcire în deplină siguranță”, afirmă Cristian Bușoi.

Acesta a exclus, totodată, riscul unui accident nuclear, spunând că „acest lucru este departe”.

„Riscul este zero. Este foarte important să nu alertăm populația, să nu vorbim despre acest scenariu. Suntem la trei centimetri de limită administrativă, la 13 centimetri de o limită a manualului, dar și de acolo există praguri și intervenții, prima dată cu folosirea unei singure pompe, apoi, sigur sunt echipele de acolo. Prin urmare, nu există niciun risc și niciun motiv să vorbim despre accident nuclear, atomic”, a declarat Cristian Bușoi.

Prognoza pentru zilele viitoare arată o ușoară creștere a debitului Dunării, care, potrivit secretarului de stat din Ministerul Energiei, va ridica nivelul de siguranță al centralei.

Nuclearelectrica: Reactoarele I și II sunt menținute în stare de oprire sigură

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.(SNN) a informat, de asemenea, că Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavoda sunt menținute în stare oprită sigură, iar situația nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, proiectate să funcționeze în condiții variate ale nivelului apei. Acestea sunt activate în funcție de parametrii tehnici specifici, astfel încât funcțiile de securitate nucleară să fie asigurate permanent.

Nuclearelectrica transmite că măsurile implementate de autoritățile române contribuie la menținerea redundanței sistemelor de răcire, cu accent pe protejarea pompelor.

„Securitatea nucleară este, în permanentă, prioritatea absolută pentru un operator nuclear. Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă față unei game largi de scenarii, iar funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită. Situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securității nucleare, prin tehnologie, proiect și expertiza echipelor noastre. Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activități de mentenanță și de creștere a rezilienței, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță a unităților. În paralel, am inițiat consultări cu experți pentru a identifica cele mai bune soluții pe termen mediu și lung, astfel încât impactul unor situații similare să fie redus cât mai mult în viitor”, precizează directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară.

Editor : A.P.

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