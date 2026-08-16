Dunărea, la valori alarmant de mici. Debitul la intrarea în ţară va scădea până la 1.300 mc/s

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va continua să scadă până la sfârșitul săptămânii viitoare, urmând să ajungă la 1.300 mc/s, față de 1.400 mc/s în prezent. Valoarea este de trei ori mai mică decât media multianuală pentru luna august, potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 15-22 august 2026.

În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor fi în general staționare în perioada următoare, cu o ușoară tendință de scădere.

Prognoza trimestrială a hidrologilor indică pentru luna august un debit al Dunării cuprins între 1.450 și 2.000 mc/s.

În ceea ce privește râurile interioare, debitele medii zilnice vor rămâne relativ stabile în intervalul 16-22 august. Spre finalul perioadei sunt posibile însă creșteri izolate ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, cu probabilitate mai mare în nordul, vestul şi nord-vestul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă.

Pentru luna august, regimul hidrologic este estimat la valori cuprinse între 30% și 50% din mediile multianuale lunare. Valori mai ridicate, între 50% și 80%, sunt prognozate pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei, precum și în bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului.

În schimb, debite sub 30% din mediile multianuale sunt estimate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad și Râmnicu Sărat, precum și pe cursul superior al Siretului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea.

Pe parcursul lunii august sunt posibile, de asemenea, fenomene episodice de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide în timpul ploilor torențiale, potrivit prognozei trimestriale emise de INHGA.

Editor : A.P.