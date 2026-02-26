Un bărbat va primi 100.000 de euro despăgubiri de la Administrația Străzilor București, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă și s-a accidentat grav, în urmă cu aproape 12 ani.

După aproape 12 ani de procese, Administrația Străzilor București a fost obligată de instanță să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui bărbat care și-a pierdut splina în urma unui accident produs din cauza unei gropi nesemnalizate pe carosabil.

Incidentul a avut loc în iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă, la intersecția cu strada Ion Câmpineanu, în timp ce bărbatul se deplasa regulamentar cu bicicleta. Din cauza lipsei semnalizării și a iluminatului stradal deficitar, bărbatul nu a putut evita groapa și a suferit răni grave, transmite Radio România București.

Autoritățile au deschis inițial un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, însă identificarea responsabililor a durat mai bine de un deceniu, iar răspunderea penală s-a prescris. Instanța civilă a stabilit însă obligația de plată a despăgubirilor morale.

Ion Vărzaru, avocatul bărbatului, a declarat, la Digi24, că dacă cineva are un astfel de incident, ar trebui să formuleze o plângere penală.

„Au trecut 12 ani din momentul în care s-a întâmplat. În tot acest timp a fost o luptă pentru dreptate. După 12 ani de tergiversări, justiția a demonstrat că, deși uneori întârzie, nu renunță. Pentru clientul meu, hotărârea nu înseamnă doar despăgubiri, ci și recunoașterea unui adevăr, că viața și siguranța unui cetățean contează iar neglijența nu poate rămâne fără consecințe.

Administrația Străzilor a încercat să paseze răspunderea în permanență, să demonstreze că alte entități ar fi fost responsabile. Era singura entitate în măsură să constate și să remedieze deficiențele din carosabil.

În toată perioada asta, banii pentru operații a trebuit să-i găsească singur, din altă parte.

Durata este imputabilă autorității care a fost, într-un final, obligată să plătească. În permanență, orice act, orice demers făcut de autorități, de organele de anchetă, primea un răspuns care venea fie cu un melc, fie cu o broască țestoasă. Durau luni de zile. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care dosarul penal într-un final s-a clasat, fapta penală a rămas nepedepsită, dar, cu toate astea, latura civilă a putut fi dezvoltată ulterior printr-un dosar separat”, afirmă acesta.

Gropile apărute în tot Bucureștiul după ninsori și ger au devenit un coșmar pentru șoferi. Fiecare drum pare o cursă cu obstacole și tot mai mulți conducători auto ajung cu masinile service cu pene, cu roțile tăiate sau jantele îndoite. Craterele sunt atât de mari încât au mutat inclusiv o stație de autobuz la doi pași de Parlament. Administrația Străzilor anunță că a început repararea stricăciunile din carosabil.

Editor : A.C.