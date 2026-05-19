După cei 25 de câini din Sectorul 4, alte 14 animale, lăsate fără hrană şi apă, salvate de ASPA dintr-un apartament din Sectorul 5

ASPA Bucureşti a salvat 7 câini şi 7 pisici dintr-un apartament din Sectorul 5, unde erau crescute de către o femeie. Proprietara era internată în spital, iar animalele, care oricum nu aveau condiţii proprii, au fost lăsate fără apă şi hrană.

„Alt caz în care mai multe animale erau ţinute în condiţii improprii într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. De această dată este vorba despre 14 animale, 7 câini şi 7 pisici, care au fost preluate de ASPA, pe 14 mai, cu ordin de plasare emis de poliţiştii Secţiei 17 Poliţie, deoarece nu beneficiau de apă şi hrană în cantităţi suficiente şi de un adăpost corespunzător”, anunţă, marţi, ASPA Bucureşti.

Reprezentanţii instituţiei precizează că vecinii sunt cei care au sesizat Poliţia, pentru că nu au mai văzut-o pe proprietară de câteva zile.

„În urma verificărilor Poliţiei, aceasta era internată la un spital din Bucureşti, iar animalele rămăseseră fără hrană şi apă în apartament. Din informaţiile furnizate de vecini, câinii nu erau scoşi niciodată afară din casă, dovadă stau fotografiile realizate de colegi în timpul intervenţiei”, au mai transmis oficialii ASPA Bucureşti.

Cei 7 câini au ajuns în adăpostul ASPA Bragadiru, iar cele 7 pisici au fost ulterior preluate de Asociaţia Sache Vet.

Toţi câinii sunt microcipaţi şi înregistraţi în RECS, sunt talie mică şi medie şi au vârste de 7 şi 8 ani.

„Contrar condiţiilor în care trăiau, câinii nu au probleme majore de sănătate şi nu sunt slabi. Şi pisicile sunt în stare bună de sănătate. De multe ori, astfel de situaţii pornesc din dorinţa de a salva animale. Însă atunci când numărul lor depăşeşte posibilitatea de îngrijire a proprietarului, atât animalele, cât şi oamenii au de suferit”, a mai transmis ASPA.

Ordinul de plasare este valabil 45 de zile. Ulterior, proprietarul poate solicita restituirea animalelor în termen de 30 de zile, cu achitarea cheltuielilor cu staţionarea în adăpost. Dacă nu sunt revendicate, animalele devin disponibile pentru adopţie.

Povestea celor 25 de câini din Văcărești

În 15 aprilie, ASPA Bucureşti a anunţat că a preluat, dintr-un apartament din Calea Văcăreşti, 25 de câini care erau ţinuţi în condiţii mizere, fără hrană şi apă suficiente, dar şi fără tratamente medicale. Cei de la ASPA au putut intra în apartament doar după intervenția pompierilor, veniți la semnalarea unui incendiu. ASPA a declarat că știa situația, semnalizată de vecini în urma zgomotelor continue și mirosurilor permanente, dar niciodată nu au primit încuvințarea proprietarei de a intra în apartament. Vecinii susțin, în continuare, că femeia mai are și alți câini, în alte apartamente.

Editor : S.S.