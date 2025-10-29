Live TV

Video „E ca un coteț de porci”. Familii în case cu camere mici, întunecoase, fără baie și toaletă. România rămâne la coada clasamentului UE

Data publicării:
Screenshot 2025-10-29 181035
Foto: captură video Digi24

România rămâne printre țările Uniunii Europene unde oamenii trăiesc cel mai greu. Unul din zece români locuiește fără baie, duș sau toaletă interioară, iar multe familii cu copii împart spații mici și întunecoase pe care sunt nevoite să le numească acasă. 

România se numără printre țările Uniunii Europene cu cel mai ridicat procent al populației care trăiește în condiții precare, majoritatea familiilor cu copii stând în spații supraaglomerate. Procentul celor care nu au baie, duș sau toaletă interioară și stau în case dărăpănate cu acoperișuri care nu fac față ploilor și în camere insuficient luminate e de două ori mai mic decât în 2015. Totuși, suntem în continuare la coada clasamentului european. 

Ana-Maria Răileanu: „Sunt mama a 8 copii și în camera asta mică dormim, locuim 11 oameni. E o cameră-coteț. Ce cameră!? E ca cotețul la porci. Mică!”. 

O cameră din lut de nici 10 metri pătrați este cămin pentru 11 suflete dintr-un sat din Iași: Ana-Maria, soțul și cei 8 copii ai lor, dar și fratele soțului. Casa în care au stat până acum o lună, mică și șubredă la rândul ei, s-a dărâmat când au vrut să repare acoperișul prin care se infiltra apă la fiecare ploaie. 

Ana-Maria Răileanu: „Au venit oamenii să dea acoperișul jos și când să-l dea jos, am avut un perete din asta de lut cum e în camera asta, când l-au dat pe acela jos ca să-l facă, a căzut toată casa”. 

Într-un spațiu atât de mic, fără podea și cu tavanul din care cad bucăți de lut, familia a înghesuit cu greu trei paturi în care să doarmă. 

Ana-Maria Răileanu: „Doarme cumnatul meu, soțul și cu fetița asta mică. Acolo dorm băieții ăștia doi și aici dorm eu cu restul copiilor, cu Paraschiva, cu Irina, cu Adelin, cu ăsta mic Eduard și cu Laura”. 

Acesta este doar unul dintre cazurile de români disperați. Aproape 60% dintre familiile cu copii din țara noastră stau în case supraaglomerate, arată o analiza facută de Monitorul Social, care preia date Eurostat. Copiii visează în acest timp să aibă spațiu suficient să se odihnească și să se joace. Le este extrem de greu în condițiile actuale. 

Iulian: „Jalnică!”. 

Laura: „Mi-aș dori să facă o cameră pentru fete și o cameră pentru băieți”. 

Prin generozitatea oamenilor impresionați de drama acestei familii, cei 11 vor avea în perioada următoare un acoperiș decent deasupra capului. Preotul Dan Damaschin, cunoscut pentru acțiunile de binefacere, le construiește o casă nouă pe locul celei care s-a dărâmat.  

Ana-Maria Răileanu: „Nu făceam niciodată. Greu e și acum, dar dacă nu avea cine să ne ajute. Asta e. Nu ne descurcăm niciodată, nu făceam nimic”. 

Ciprian Iftimoaei, sociolog: „În ultimii ani, în condițiile acestea restrictive de buget și orientarea pe priorități care sunt legate de investițiile în infrastructură mare, în unități medicale, școli, cumva, statul s-a retras din investițiile acestea pentru locuințe sociale”. 

Aceași analiză arată că 10% dintre români trăiesc în condiții extrem de precare, nu au baie în interiorul locuințelor, încăperile sunt cu lumină insuficientă, iar casele sunt degradate, cu acoperișuri prin care se infiltrează apa de ploaie. 

