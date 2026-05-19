e-Factura devine obligatorie pentru mii de români de la 1 iunie 2026. Cine va trebui să emită documente folosind CNP-ul

Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități desfășurate independent vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura, potrivit modificărilor fiscale adoptate de Guvern prin OUG 89/2025. Noile reguli îi vizează, printre alții, pe jurnaliști, scriitori, traducători, artiști, creatori de conținut și freelanceri, care vor trebui să transmită facturile în format electronic prin platforma administrată de ANAF, înainte ca acestea să ajungă la beneficiar pentru efectuarea plății. Deși actul normativ a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial încă de la sfârșitul anului 2025, obligația pentru persoanele fizice identificate prin CNP se aplică începând cu 1 iunie 2026.

Obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura de către anumite categorii de persoane fizice reprezintă o schimbare fiscală semnificativă pentru cei care obțin venituri din activități independente. Noile reguli impun cerințe administrative suplimentare pentru colaboratorii plătiți pe drepturi de autor sau în baza contractelor de cesiune, în contextul procesului de digitalizare a relației dintre contribuabili și administrația fiscală.

e-Factura devine obligatorie pentru mai multe persoane fizice

Guvernul a aprobat introducerea unei perioade de tranziție până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin Cod Numeric Personal (CNP), nu prin Cod de Identificare Fiscală (CIF/Cod de Identificare Fiscală).

Potrivit noilor prevederi, utilizarea platformei nu va fi obligatorie până la această dată. Măsura vizează persoanele fizice autorizate sau alte categorii care desfășoară activități economice și care, în prezent, nu sunt înregistrate în sistem printr-un CIF.

Persoanele deja înscrise în registrul RO e-Factura vor putea solicita ieșirea temporară din sistem pe durata perioadei de tranziție. În schimb, cei care nu sunt înregistrați vor avea obligația de a se înscrie în registru cu cel puțin trei zile înainte de data la care utilizarea platformei devine obligatorie, respectiv 1 iunie 2026.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va avea la dispoziție un termen de 30 de zile pentru actualizarea procedurilor privind organizarea și funcționarea registrului RO e-Factura.

Concret, cine este vizat de obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura

Noile reguli fiscale se aplică persoanelor fizice care obțin venituri recurente din activități economice independente și care sunt încadrate drept „persoane impozabile” din perspectiva TVA. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din drepturi de autor și drepturi de proprietate intelectuală, cesiunea de conținut sau prestarea unor servicii economice desfășurate în mod independent.

În practică, măsura îi poate afecta pe jurnaliști și colaboratori din media, scriitori, traducători, artiști, fotografi, videografi, designeri, creatori de conținut online, influenceri, dar și pe freelanceri care lucrează pe baza contractelor de cesiune a drepturilor de autor.

Conform ghidului ANAF, în categoria veniturilor din drepturi de autor și proprietate intelectuală intră sumele obținute din activități precum publicarea de cărți, articole și opere științifice, realizarea de traduceri, creații muzicale, producții video, fotografie sau alte proiecte artistice și de conținut digital. De asemenea, sunt vizate veniturile provenite din design și creație vizuală, utilizarea brevetelor de invenție, mărcilor comerciale, francizelor, desenelor și modelelor industriale, dar și cele rezultate din cesionarea sau licențierea drepturilor intelectuale ori a know-how-ului profesional.

Persoanele care sunt angajate exclusiv în baza unui contract individual de muncă (CIM) nu intră sub incidența noilor obligații. În schimb, cei care au simultan un contract de muncă și obțin venituri din drepturi de autor sau alte activități independente vor trebui să respecte noile cerințe fiscale.

Conform modificărilor legislative, persoanele vizate vor avea obligația să emită facturi utilizând CNP-ul, să se înscrie în Registrul RO e-Factura și să transmită documentele electronic prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) administrat de ANAF. Totodată, acestea vor trebui să respecte și termenul legal de transmitere a facturilor, stabilit la maximum cinci zile lucrătoare de la emitere.

Ce trebuie să facă persoanele vizate pentru a utiliza sistemul

Crearea unui cont în Spațiul Privat Virtual (SPV)

Primul pas este înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, platforma online prin care contribuabilii comunică cu administrația fiscală. Persoanele care nu au deja un cont vor trebui să își creeze unul pentru a putea accesa serviciile digitale oferite de ANAF.

Înscrierea în Registrul RO e-Factura

După autentificarea în SPV, contribuabilii vor trebui să se înscrie în Registrul RO e-Factura prin completarea Formularului 082. Termenul-limită pentru înregistrare este 26 mai 2026, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data la care utilizarea sistemului devine obligatorie, respectiv 1 iunie 2026.

Facturile vor fi emise exclusiv în format electronic

Noile reguli prevăd că facturile nu vor mai putea fi transmise sub forma unor documente PDF simple sau pe suport hârtie. Acestea vor trebui generate în format XML, conform standardului UBL 3.0, și încărcate în sistemul RO e-Factura prin intermediul SPV, în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la emitere.

Emiterea facturilor pe CNP

Facturile vor trebui transmise prin platforma ANAF

În practică, persoanele vizate vor trebui să trimită factura mai întâi prin sistemul electronic administrat de ANAF, înainte ca documentul să ajungă la beneficiar sau angajator, pentru ca plata să poată fi efectuată în condițiile prevăzute de lege.

De ce este necesară emiterea unei facturi pentru drepturile de autor

Emiterea facturii nu este o obligație suplimentară sau arbitrară, ci o regulă de bază a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care prestează servicii. Factura este documentul care:

dovedește existența unei operațiuni economice;

permite urmărirea veniturilor realizate:

asigură monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Această obligație există independent de faptul că persoana este sau nu plătitoare de TVA. Astfel, chiar dacă o persoană fizică se află sub plafonul de scutire de TVA (395.000 lei/an), emiterea facturii rămâne obligatorie, motivul fiind unul strict administrativ și fiscal:

fără facturi sau documente justificative nu poate fi urmărită depășirea plafonului:

sistemul fiscal trebuie să poată stabili momentul exact în care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Factura nu înseamnă automat TVA de plată

Emiterea facturii nu conduce la dublă impozitare și este distinctă de obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, declarate prin formularul 112. Factura are rolul de document justificativ care permite evidența corectă a veniturilor și monitorizarea plafonului de scutire de TVA, inclusiv în cazul veniturilor obținute din alte țări ale Uniunii Europene, unde se aplică regulile europene privind taxarea inversă.

Obligația de emitere a facturii pentru veniturile din drepturi de autor nu reprezintă o reglementare nouă, ci o regulă generală a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care desfășoară activități economice în mod independent, inclusiv persoanelor fizice. Astfel, nu sunt introduse obligații fiscale noi pentru persoanele fizice, iar perioada de tranziție privind introducerea facturilor în sistemul RO e-factura are rolul de a face aplicarea acestor reguli graduală și predictibilă.

Cine este considerat „persoană impozabilă” din perspectiva TVA

Legislația fiscală prevede că orice persoană care desfășoară în mod independent activități economice este considerată „persoană impozabilă” din perspectiva TVA, indiferent dacă este persoană juridică sau persoană fizică. În această categorie intră și persoanele care obțin venituri din cesiunea drepturilor de autor, activitate care este încadrată fiscal drept prestare de servicii. Condiția este ca activitatea să fie desfășurată independent, fără existența unui raport de tip angajator-angajat.

Cu alte cuvinte, persoanele care realizează venituri pe baza contractelor de drepturi de autor sau din alte activități independente pot intra sub incidența obligațiilor fiscale specifice persoanelor impozabile, inclusiv utilizarea sistemului RO e-Factura. Definiția este prevăzută și de legislația europeană în materie de TVA, aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene. România are obligația de a respecta aceste reguli, în conformitate cu Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

