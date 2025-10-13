Live TV

Video „E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei

Data publicării:
revolta parcare braila
Din cauza unor alveole, parcarea a devenit prea mică, iar trotuarele mult prea înguste. Sursa foto: colaj captură Digi24

Revoltă într-un cartier din Brăila, din cauza lucrărilor de modernizare de lângă bloc, făcute de Primărie. Din cauza unor alveole, unde se vor planta arbori și flori, parcarea a devenit prea mică, iar trotuarele mult prea înguste și presărate cu obstacole, se plâng locatarii. Primăria anunță că nu va da înapoi, cu atât mai mult cu cât lucrarea, gândită de un proiectant autorizat, are toate avizele. 

„Asta e o buturugă peste care au turnat beton. Ia uitați! Ăsta aici un stâlp, a fost un stâlp de vreo 50 de ani, l-au lăsat aici. Și din borduri, nu știu care e firma cu bordurile, au încercat un fel de spațiu verde, dar nu ai unde să parchezi”, spune Cătălin Chivu, un localnic din Brăila.

Locuitorii din cartierul Radu Negru din Brăila sunt revoltați. Lucrările de modernizare care promiteau confort au creat haos.

„Ăsta. Păi noaptea nu te împiedici de el? E mai mare rușinea, ce lucrare au făcut ei?! Aici a fost un tei și l-au tăiat că deranja, dar țeava asta care este aici?!”, se întreabă retoric o femeie care locuiește în zonă.

Trotuarele sunt ca și inexistente, se plâng oamenii.

„Sunt cam înguste trotuarele. Dacă vine un bătrân, săracu', cu un cadrul din ăla, cade după el, nu poate să meargă sau să ții cu copilaș de mână”, constată revoltat un bărbat.

„Această insulă a fost construită în mijlocul cartierului, ceea ce limitează numărul locurilor de parcare, dar blochează și intervenția mașinilor de pompieri sau ale ambulanței”, transmite Dana Costache, jurnalist Digi24.

„Nu știu de ce le-au făcut aici, o să pună bălării în ele și o să se usuce”, spune același bărbat.

„Eu cred că încurcă. Ei o să vină, ocolesc... Ăsta e băgat prea, nici nu poți să mai bagi o mașină acolo”, spune un alt bărbat.

„Ne incomodează aici, vă dați seama, n-avem loc de parcare. Dacă ar dispărea insula asta, s-ar crea locuri de parcare”, e de părere altcineva.

„E o tâmpenie, ia uitați! Parchează mașina aici, dacă poți”, concluzionează un alt locatar din zonă.

„Parcarea respectivă trebuie să aibă și spații verzi, pentru că ne-am săturat de parcări care arată ca un deșert în orașe. Se vor planta pomi, care vor ține umbră exact mașinilor locatarilor care sesizează aceste lucruri. E și obligație legală ca în parcările nou făcute să avem și spații verzi, nu doar asfalt și borduri. În concluzie, proiectul va rămâne așa cum este în momentul de față, având în vedere că am obținut toate avizele”, transmite, pentru Digi24, Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila.

Lucrarea face parte dintr-un proiect amplu de modernizare din municipiul Brăila.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

