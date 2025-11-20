A început postul Crăciunului, iar cei care îl țin au descoperit că preparatele pot fi chiar mai scumpe decât cele cu carne. Prețurile legumelor, spun cumpărătorii, sunt tot mai mari. Chiar și restaurantele pregătesc mâncărurile de post pe loc, pentru a evita risipa alimentară, dar și financiară. Medicii nutriționiști recomandă evitarea produselor procesate, dar și a grăsimilor nesănătoase, care fac parte, de multe ori, din lista de ingrediente a bucatelor de post.

„Pentru două persoane așa un buchet, la două kilograme, este suficient să mănânci chiar două zile dintr-un buchet din acesta. Eu zic că este decent un 20-25 de lei, cu o lingură-două de suc de roșii”, spune un producător de legume.

Legumele sunt baza tuturor meselor în următoarele săptămâni. Spanacul, prazul și roșiile sunt des folosite în preparatele de post, care sunt uneori chiar mai scumpe decât cele de origine animală.

„Postul e mai scump decât mâncarea de dulce, să știți. Când iei o bucată de carne e spornică și poți să faci și un pic de ciorbiță și un pic de mâncărică, pe când cu legumele...”, spune cineva.

„Destul de piperate prețurile. Verdețurile sunt bune, pentru cine își permite. Pentru un om care nu are un venit este destul de greu. Pentru bătrâni e greu să țină post”, e de părere altcineva.

Managerii restaurantelor spun că pregătesc preparatele de post la cerere, pentru a nu face risipă, mai ales că prețurile legumelor au crescut.

„Vom face astăzi o tigaie de legume care conține țelină, morcov, dovlecel, ardei capia, ceapă roșie, ceapă albă, roșie, ciuperci și pastă de bulion”, explică bucătarul.



„Am pregătit niște aperitive tradiționale, zacuscă de vinete, salată de vinete, avem și ciorbă de legume și de fasole, ambele de post, am pregătit o tigaie cu toate legumele din grădină, cu ciuperci, sărmăluțe de post. Avem și pizza vegetariană”, spune Adrian Neagu, managerul unui restaurant.

Medicii nutriționiști recomandă evitarea produselor procesate, dar și a grăsimilor nesănătoase, care fac parte, de multe ori, din lista de ingrediente a bucatelor de post.

„Baza farfuriei sau măcar jumătate din farfurie să fie acoperită de legume, poate legume cu un indice glicemic mai mic, ca să asiguram aportul de fibre, minerale, și vitamine. Ce ar fi de evitat în perioada aceasta? Sunt de evitat produsele înalt procesate, pentru că, de obicei, ele conțin grăsimi trans sau ulei de palmier”, explică Monica Mocanu, medic primar diabet.

În piață, salata verde costă 3 lei, fasolea 13 lei kilogramul, iar spanacul 10 lei kilogramul. Varza e ceva mai ieftină, 1,5 lei/kilogram.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia