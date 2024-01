Educația rutieră - pariul pentru siguranța în trafic

Cu fiecare pas pe care îl facem în afara locuinței, devenim participanți la trafic și cu toții avem responsabilitatea de a lua măsurile preventive pentru siguranța noastră și a celor din jur. Oboseala, consumul substanțelor interzise și neatenția se numără printre factorii care pot contribui la producerea unor accidente rutiere. Riscurile sunt cu atât mai mari în cazul șoferilor începători, care, din cauza lipsei de experiență, sunt implicați în mai multe accidente.

În medie, în fiecare dintre ultimii 10 ani, 1.800 de oameni și-au pierdut viața în accidente, iar alte 7.100 de persoane au suferit răni grave.

Datele din trafic confirmă acest lucru: în 2022, șoferii cu mai puțin de un an experiență au cauzat aproape 3 din 10 accidente grave. Acesta este un aspect îngrijorător care subliniază faptul că avem nevoie de programe și inițiative care să îi pregătească mai bine pe tineri să înțeleagă riscurile din trafic și să adopte o abordare prudentă și defensivă. Cu cât aceștia sunt mai bine pregătiți și mai conștienți de regulile și riscurile din trafic, cu atât cresc șansele să ajungă cu bine acasă.

În acest context, programele de educație rutieră sunt esențiale pentru tinerii care aspiră să devină șoferi responsabili, dar și pentru pietonii care trebuie să își ia propriile măsuri preventive când sunt pe drum.

În acest context, MOL Romania dorește să se implice în schimbarea acestor statistici și a lansat platforma de siguranță rutieră „Tu conduci, familia are prioritate!”.

Ca parte a acestui demers, MOL România și Poliția Română susțin programul „Ora de educație rutieră la liceu” dezvoltat de Asociația E.D.I.T., care are scopul de a contribui la formarea tinerilor liceeni, ce participă la workshop-uri interactive axate pe regulile de circulație și conduita în trafic, dar care includ și lecții de prim ajutor, ca să poată interveni în cazul în care sunt martorii unui accident.

Cursurile interactive oferite prin „Ora de educație rutieră la liceu” au rolul de a pregăti 3.000 de elevi din 15 licee din București și din țară, în anul școlar în curs. Tinerii învață despre regulile de circulație, cum ar trebui să reacționeze în cazul unui accident, ce înseamnă condusul defensiv și multe alte informații care să îi ajute să fie în mai mare siguranță și să ia deciziile corecte. Cursurile sunt oferite de specialiști cu experiență în domeniu din cadrul Poliției Române, un pilot de raliu, experți I.S.U. și specialiștii de la Asociația E.D.I.T. (Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului).

Un angajament pe termen lung pentru siguranță în trafic

Fiindcă un comportament responsabil se formează și în familie, una dintre ariile vizate prin acest demers de MOL România este dedicată și familiilor cu copii. Una dintre măsurile preventive pe care le pot lua cei care călătoresc cu copiii în mașină este reprezentată de utilizarea corectă a scaunului auto: singura metodă care asigură condițiile optime pentru transportul celor mici cu mașina.

Prin urmare, MOL România, în parteneriat cu asociația Copil Iubit la Bord, a demarat programul Car Seat Check, prin intermediul căruia, în trei dintre stațiile de servicii MOL din Cluj, părinții pot beneficia de consiliere gratuită pentru a se asigura că au instalat corect scaunele auto ale celor mici. Consultanța este oferită de specialiști care au pregătire în instalarea corectă a scaunelor auto, absolvenți ai cursurilor oferite de IOSH (The Institution of Occupational Safety and Health) din Marea Britanie.

Ca parte a strategiei MOL de responsabilitate socială și de dezvoltare sustenabilă, în cei 27 de ani de prezență pe piața locală, compania a investit mereu în programe pentru comunitate. MOL derulează în România cinci programe tradiționale de responsabilitate socială – Mentor, Talente, Sănătatea copiilor, Permis pentru viitor și Spații Verzi – și care, de la momentul lansării și până în prezent, însumează peste 260.000 de beneficiari și participanți, primind finanțare de peste 4,8 milioane de euro. Siguranța în trafic este unul dintre aceste domenii, iar programul Permis pentru Viitor, prin intermediul cărora tinerii cu posibilități materiale reduse beneficiază de sprijinul material de care au nevoie pentru a urma cursurile școlii de șoferi. Platforma dedicată siguranței rutiere „Tu conduci, familia are prioritate” duce mai departe acest demers, care are rolul de a preveni accidentele rutiere.