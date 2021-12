Efectele abandonului școlar masiv pe piața muncii: șomeri care abia știu să își scrie numele. „Unde să muncesc, unde să te duci?”

Abandonul școlar masiv din anii 2000 se vede acum pe piața muncii. În județul Bacău, dintre peste 11.000 de șomeri, mai bine de jumătate abia știu să își scrie numele.

-Unde să muncesc, unde să te duci? Nicăieri.

- Am, dar 2-3 clase, nici nu știu nimic.

- Și nu vă afectează lucrul ăsta la angajare?

- Găsești, dar dacă n-ai carte nu găsești.

De la o zi la alta. Așa își duc traiul mulți tineri din satele României. Au abandonat școala de mici și au ajuns adulți care abia știu să își scrie numele. Iar șansele să-și găsească un loc de muncă sunt aproape inexistente.

Daniela Balan - purtător de cuvânt AJOFM Bacău: Situația angajatorilor este destul de dificilă, pentru că ei își caută forță de muncă, își caută persoane pentru a ocupa locurile de muncă vacante și pentru a-și desfășura activitățile și de multe ori nu găsesc. Se datorează acest fapt lipsei de pregătire pe care o recunoaște oricare dintre părți.

Situația lor este departe de a fi rezolvată. Programul "A doua șansă", prin care ei și-ar putea completa studiile, nu trezește interesul nimănui.

- Ai urma cursurile să termini școala? Măcar 10 clase.

- Dar dacă n-am învățat, nu știu nimic, ce să fac? Degeaba...

Roxana Cerghici - purtător de cuvânt ISJ Bacău: Tocmai pentru acei tineri care au părăsit timpuriu educația, care nu lucrează și pentru care se fac eforturi astfel încât aceștia să revină în educație, să fie pregătiți, reintegrați, să participe la diferite cursuri de pregătire profesională, astfel încât să obțină o calificare și să poată fi reintegrați sau integrați pe piața muncii.

Dorin Bejenariu administrează o patiserie și a renunțat la ideea de a angaja personal necalificat. În schimb, de aproape 3 ani, a creat un parteneriat cu două școli profesionale din Bacău. Mai întâi, tinerii fac practică, iar dacă se descurcă sunt angajați.

Dorin Bejenaru - administrator patiserie: Primim săptămânal 8 persoane la practică, 8 elevi, pe care patiserii noștri îi învață. După stagiul de practică am reușit să angajăm 4 dintre elevi. În acest moment mai lucrează la noi doar 2.

Mihaela Lazăr - angajată: Am făcut practică aici timp de un an. După ce am terminat practica, m-am și angajat. În momentul de față am deja aproape un an de muncă.

Potrivit ultimelor date ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în România sunt peste 240 de mii de șomeri.

Editor : A.P.