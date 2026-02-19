Peste 11.000 de consumatori din judeţul Buzău au fost afectaţi de lipsa energiei electrice, iar 60 de persoane au rămas blocate în autoturismele înzăpezite, pe parcursul zilei de miercuri, din cauza viscolului, fiind înregistrate şi decese în rândul efectivelor de animale.



Potrivit Prefecturii Buzău, miercuri, pompierii au intervenit pentru degajarea unor arbori rupţi de viscolul puternic, iar în localitatea Calvini mai multe animale au murit după ce acoperişul unui saivan s-a prăbuşit, scrie Agerpres.



„32 de autoturisme extrase din nămeţi, în care se aflau 60 de persoane. Alimentare cu energie electrică - 11.090 de consumatori afectaţi la nivelul judeţului. Două intervenţii pentru transportul a patru persoane dependente de dializă, din localităţile Vâlcelele şi Ruşeţu. Au fost salvate 160 de oi şi capre, opt vaci, doi porci, şase cai şi 50 de miei. Din păcate, au fost înregistrate pierderi: nouă oi, un miel, cinci capre şi o vacă”, a transmis joi, Prefectura.

Pompierii au fost solicitaţi pentru stingerea a două incendii în localităţile Măteşti şi Pătârlagele, fiind totodată înregistrate două evenimente rutiere, un accident petrecut pe Autostrada A7, sensul Râmnicu Sărat - Buzău, în zona localităţii Cochirleanca, fără victime şi la un TIR răsturnat în zona Hanul lui Ţintă.

În prezent, circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri.



„DN 22 este deschis pe tot tronsonul până la limita cu judeţul Brăila. În acest moment, toate drumurile naţionale din judeţul Buzău sunt deschise şi se circulă fără restricţii. Drumuri judeţene afectate: DJ 203I, DJ 203D, DJ 203G, DJ 214A, DJ 205. Drumuri naţionale care au fost afectate: DN 22, DN 2C, DN 2B, DN 2-E85. Pe DJ 203G, pe tronsonul de la Spitalul Nifon către Mănăstirea Ciolanu, drumul rămâne impracticabil. Aseară a fost menţinută legătura cu reprezentanţii Consiliului Judeţean, care aveau în teren un utilaj de deszăpezire. Acesta s-a blocat în timpul intervenţiei, iar în cursul acestei dimineţi acţiunile de deszăpezire au fost reluate”, informează sursa citată.

Au fost înregistrate în total 200 de apeluri la 112. Prefectura Buzău a anunţat că monitorizează permanent situaţia din teren.

