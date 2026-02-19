Live TV

Video Efectele viscolului în Buzău: peste 11.000 de consumatori fără curent și 60 de persoane blocate în mașini

Data actualizării: Data publicării:
viscol buzau
Captură foto video ISU Buzău

Peste 11.000 de consumatori din judeţul Buzău au fost afectaţi de lipsa energiei electrice, iar 60 de persoane au rămas blocate în autoturismele înzăpezite, pe parcursul zilei de miercuri, din cauza viscolului, fiind înregistrate şi decese în rândul efectivelor de animale.

Potrivit Prefecturii Buzău, miercuri, pompierii au intervenit pentru degajarea unor arbori rupţi de viscolul puternic, iar în localitatea Calvini mai multe animale au murit după ce acoperişul unui saivan s-a prăbuşit, scrie Agerpres.

„32 de autoturisme extrase din nămeţi, în care se aflau 60 de persoane. Alimentare cu energie electrică - 11.090 de consumatori afectaţi la nivelul judeţului. Două intervenţii pentru transportul a patru persoane dependente de dializă, din localităţile Vâlcelele şi Ruşeţu. Au fost salvate 160 de oi şi capre, opt vaci, doi porci, şase cai şi 50 de miei. Din păcate, au fost înregistrate pierderi: nouă oi, un miel, cinci capre şi o vacă”, a transmis joi, Prefectura.

Citește și: Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna încă nu s-a terminat. Și martie este o lună capricioasă”

Pompierii au fost solicitaţi pentru stingerea a două incendii în localităţile Măteşti şi Pătârlagele, fiind totodată înregistrate două evenimente rutiere, un accident petrecut pe Autostrada A7, sensul Râmnicu Sărat - Buzău, în zona localităţii Cochirleanca, fără victime şi la un TIR răsturnat în zona Hanul lui Ţintă.

 

În prezent, circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri.

„DN 22 este deschis pe tot tronsonul până la limita cu judeţul Brăila. În acest moment, toate drumurile naţionale din judeţul Buzău sunt deschise şi se circulă fără restricţii. Drumuri judeţene afectate: DJ 203I, DJ 203D, DJ 203G, DJ 214A, DJ 205. Drumuri naţionale care au fost afectate: DN 22, DN 2C, DN 2B, DN 2-E85. Pe DJ 203G, pe tronsonul de la Spitalul Nifon către Mănăstirea Ciolanu, drumul rămâne impracticabil. Aseară a fost menţinută legătura cu reprezentanţii Consiliului Judeţean, care aveau în teren un utilaj de deszăpezire. Acesta s-a blocat în timpul intervenţiei, iar în cursul acestei dimineţi acţiunile de deszăpezire au fost reluate”, informează sursa citată.

Citește și: Viscol și ninsori în București și 25 de județe: școli închise, trafic blocat și mii de oameni fără energie. Date de ultimă oră

Au fost înregistrate în total 200 de apeluri la 112. Prefectura Buzău a anunţat că monitorizează permanent situaţia din teren. 

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
dan mihalache
5
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pomi cu zapada
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna încă nu s-a terminat. Și martie este o lună capricioasă”
troiene galati
Intervenție contra cronometru în județul Galați: o mașină în care se află o familie cu trei copii a rămas blocată în nămeți
whatsapp-image-2026-02-18-at-15-51-32
Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită
În București s-a înregistrat cea mai puternică ninsoare din această iarnă.
Ce urmează după „cel mai sever” episod de viscol și ninsori din această iarnă. Anunțul directorului ANM
Amenzi pentru proprietarii care nu deszăpezesc trotuarele. Foto Getty Images
Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace al lui...
Raed Arafat explică de ce mesajul RO-ALERT pentru ninsori a fost...
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington...
Ultimele știri
Titlurile de stat FIDELIS 2026, disponibile la BVB: cea mai căutată emisiune, cea în euro pe 10 ani, cu dobândă de 6%
Ucraina și Rusia ar putea aplica soluția soluția celor două Corei pentru a opri războiul (NYT)
Încă un semn că „superavionul” european de 100 de miliarde de euro e în impas: Germania ar putea cumpăra mai multe aeronave F-35
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Constantin Brâncuși s-a stins la 81 de ani, cu un mare regret: "Mor cu inima întristată pentru că nu mă pot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...