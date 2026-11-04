Ela Bălan, Asociația pentru Relații Comunitare & Raiffeisen Comunități: „Dacă le impui oamenilor soluții, nu produci schimbare”

De la două femei care merg din casă în casă ca să-i convingă pe părinți să-și lase fetele la școală, până la un club de liceeni din Turda care își construiește singur tehnologia, Ela Bălan, directoare de grantmaking la Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), a văzut de aproape cum se schimbă comunitățile din România prin Raiffeisen Comunități, programul derulat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu ARC. În cele 15 ediții, programul a finanțat 214 proiecte, cu o investiție totală de 4 milioane de euro.

Ela Bălan vorbește despre locurile în care găsește energie civică și despre cele în care comunitățile sunt fragile, despre problemele ONG-urilor mici dincolo de bani, despre ce rămâne după ce se încheie un grant și despre motivul pentru care, uneori, finanțatorii trebuie să aibă încredere în cauzele pe care aleg să le susțină și să transfere din putere.

Diferența o face cât de puternică este misiunea, de cele mai multe ori la nivel personal. Ela Bălan, ARC

După ce sute de organizații și inițiative locale au trecut prin program, ce poți spune că te-a surprins cel mai mult comunitățile din România? Unde ai găsit mai multă energie decât te-ai fi așteptat și unde sunt cele mai mari fragilități?

Cred că diferențele se văd, mai întâi, chiar pe hartă. În centrul și în vestul țării există o fibră de inițiativă și de acțiune mult mai puternică. Se vede inclusiv din cât de multe și de diverse sunt asociațiile și grupurile civice care apar acolo. Oamenii pornesc mai ușor la drum și nu e greu să-i convingi că pot schimba ceva în locul în care trăiesc și își duc copiii la școală.

În sud și, pe alocuri, în est, lucrurile stau altfel. Acolo unde se adună dezavantaje economice și mai multe tipuri de vulnerabilitate, oamenii sunt mai sceptici și motoarele pornesc mult mai greu. Până la urmă, diferența ține de energie, de speranță și de încrederea că poți schimba ceva.

Și totuși, există și excepții de la regula geografică. Unul dintre proiectele care au convins juriul în toate etapele se numește „Împreună pentru fetele noastre”, al organizației „Mândri că suntem romi”. A fost pornit de două femei, Stela și Mihaela – Garoafa și Mura, după numele primit la naștere, care n-au avut șansa de a învăța carte. Lucrează în Potcoava, Băilești și Brânceni – trei comunități tradiționale, în care fetele sunt retrase de la școală pe la 12 ani, odată cu pubertatea. Toată vara au bătut din ușă în ușă, povestind oamenilor despre educație și cum ele s-au reînscris la școală la 40 de ani, pentru a avea o șansă mai mare la un loc de muncă bun și la respect. Deși, statistic, nu aveau nicio șansă în aceste societăți tradiționale din medii vulnerabile, unde apar multe stereotipuri legate de gen, au reușit să convingă câteva staboruri. De fiecare dată când văd așa ceva, îmi amintesc că diferența o face cât de puternică e misiunea, de cele mai multe ori la nivel personal.

Pentru ONG-urile mici și mijlocii, banii sunt o problemă constantă. Este lipsa finanțării principalul obstacol sau există provocări mai profunde?

Banii sunt, într-adevăr, problema principală, iar cifrele o arată clar. În România sunt înregistrate în jur de 140.000 de ONG-uri, dar doar vreo 500 au bugete solide. Marea majoritate funcționează în regim de supraviețuire, cu echipe epuizate și cu o prejudecată greu de clintit: că, dacă faci ceva din suflet, nu se cade să fii plătit. Noi am numit sectorul acesta „industria binelui” și am optat pentru cuvântul „industrie” tocmai ca să arătăm că suntem un partener profesionist pentru stat și pentru mediul de business. Avem standarde, producem impact, plătim impozite și contribuim la PIB. Conform datelor publice, dăm de lucru pentru aproximativ 127.000 de oameni – de peste două ori mai mulți decât lucrează astăzi în bănci, de exemplu. Veniturile sectorului reprezintă circa 1,5% din PIB.

Lipsa resurselor are și un efect mai puțin vizibil: îi ține pe mulți prinși în urgențe. „Se sting focuri” zi de zi, iar soluțiile care rezultă sunt, de cele mai multe ori, ca un fel de plasturi pe rană. Din păcate, nu suntem obișnuiți să gândim în termeni de schimbare, ci să numărăm: câți copii au primit azi o masă caldă, câți au fost ajutați la teme, câți au participat la activitatea X sau Y. Se ignoră de multe ori fix lucrurile care contează: Oare copilul care vine un an la centrul de zi are mai multă încredere în el? I s-au schimbat notele? Merge cu mai multă bucurie la școală?

E important ca din ce în ce mai multe ONG-uri și facilitatori să aibă o viziune de ansamblu, pe termen lung, înțelegând tipul de schimbare pe care vor să-l producă. Din acest motiv, pe lângă finanțare, avem un accelerator de dezvoltare organizațională, care îi ajută pe colegii din ONG-uri să vadă limpede ce schimbare vor să genereze – nu în trei luni, ci în doi-trei ani.

Mulți oameni privesc cu scepticism programele de finanțare. Cum se aleg proiectele câștigătoare?

E o întrebare legitimă. Tocmai de aceea procesul este transparent, iar selecția are trei etape, cu evaluatori diferiți. În prima, reprezentanți ai sectorului ONG – lideri ai unor organizații cu experiență în teme comunitare diverse – citesc toate schițele de proiect și aleg 30 de parteneriate semifinaliste. În a doua etapă, experți în dezvoltare comunitară evaluează proiectele complete și trimit 18 dintre ele în finală. În ultima, fiecare parteneriat își susține proiectul într-un pitch, iar câștigătorii sunt desemnați în ordinea punctajelor, până la epuizarea celor 4 milioane de lei. Lista juraților e publică, pe site-ul programului, și reunește zeci de oameni din societatea civilă, din mediul de afaceri și din media.

Proiectul e doar o hartă. În el construiești infrastructura schimbării. Ela Bălan, ARC

Ce se întâmplă după ce se încheie grantul? Mai țineți legătura cu organizațiile și cu comunitățile?

Pentru noi, relația nu se încheie odată cu ultima tranșă. Știm că schimbarea durează, iar un an, un an și jumătate aproape niciodată nu e suficient ca să apară reflexe noi într-o comunitate. Proiectul e doar o hartă: în el construiești infrastructura schimbării și trebuie să ai grijă, ca un grădinar bun, ca grădina pe care o sădești acum să trăiască și după ce se termină finanțarea. De aceea, perspectiva pe termen lung contează în selecție, în monitorizare și în accelerator.

Ne și întoarcem la cei care au terminat. Am pregătit un formular de autoevaluare pentru organizațiile din ediția a 13-a: ce mai există din ce ați construit, ce relații au rezistat, ce s-a multiplicat? Nu vrem să vedem același lucru, vrem să vedem viață. Unora le-am putut oferi și mai mult timp: în ediția a 14-a, aproximativ o treime dintre proiectele din runda anterioară au primit granturi de continuitate, adică practic trei ani de finanțare. Unul dintre ele aparține Fundației de Abilitare Speranța din Timișoara, care lucrează de peste 30 de ani cu copii cu nevoi speciale și, prin programul UnLoc, îi sprijină pe adulții cu dizabilități să trăiască în comunitate. Mulți au ieșit din instituții, unii chiar din unități de sănătate mintală, iar fundația construiește în jurul lor rețele de angajatori locali. Dintr-un asemenea loc nu poți pleca după un an și jumătate. E nevoie permanent de o plasă de siguranță.

Ce face diferența între o inițiativă care se încheie odată cu finanțarea și una care produce efecte și peste ani?

Aici trebuie să fim onești. Banii sunt principala atracție a programului și, cu tot sprijinul pe care îl oferim, multe proiecte se sting odată cu grantul. Diferența o fac organizațiile care nu gândesc în termeni de proiect. Au o misiune limpede și loialitate față de o temă sau față de un loc, așa că rămân acolo și după ce se termină finanțarea. Deși pentru unii grantul e doar „încă o sursă de bani”, există din ce în ce mai mulți care îl vad ca pe o șansă de creștere, iar aceștia ajung departe.

Un exemplu care mă bucură este Asociația The Da Vinci System din Turda, în jurul căreia s-a strâns un club de liceeni pasionați de știință și tehnologie (STEM – Science, Technology, Engineering & Mathematics). Construiesc tehnologie, de la aplicații pentru energie verde la sisteme care udă automat plantele liceului în weekend. Prin proiectul Arieș EcoLab au amenajat patru laboratoare în școli din Turda, Viișoara și Copăceni și au construit 55 de kituri electronice cu care elevii pot măsura singuri poluarea din zona lor. Cu toate că păreau legați de o singură generație, ne-am bucurat văzându-i că au continuat cu următoarele, au atras alte finanțări și au primit premii. Pentru multe organizații, grantul e o platformă de lansare. Iar noi, adulții sceptici și blazați, ar trebui să deschidem urechile către liceeni. Vine ceva fabulos din urmă.

Ce ați învățat voi despre răbdare din lucrul cu ONG-uri și comunități care construiesc, în ritmul lor, schimbare?

Am învățat că răbdarea înseamnă, în primul rând, să fii atent la ritmul fiecăruia și să nu ai așteptări dincolo de ce și-au propus ei. Lucrurile nici nu merg în linie dreaptă: contextul local se poate schimba oricând, iar incertitudinea a devenit singura realitate pe care o avem cu toții în comun. Mai valoros decât răbdarea mi se pare însă un mediu de onestitate. Dacă ceva nu merge, partenerul trebuie să aibă curajul să vină la noi și să spună că nu reușește să atingă rezultatele. Iar răspunsul nostru să fie: „Mersi că ne-ai spus, hai să vedem cum te putem ajuta.” Uneori abia în implementare îți dai seama cât de important e să schimbi macazul. Și noi, ca finanțatori, și organizațiile avem de exersat această capacitate de adaptare.

Dacă le impui oamenilor soluții, nu produci schimbare. Produci, în cel mai bun caz, supunere. Ela Bălan, ARC

Cum poate un program de finanțare să contribuie la autonomia unei comunități, nu doar la susținerea unor activități punctuale?

Asta e, de fapt, miza noastră. Personal, viziunea despre autonomie mi-am format-o cât am stat în Guineea-Bissau, în Africa de Vest, unde am înțeles care îi sunt ingredientele. Primul este ca finanțatorul să-și dea seama că nu e despre el. O comunitate devine autonomă doar dacă ești acolo așa cum are ea nevoie de tine: ca un conector, un facilitator, cineva care dă putere.

Cine dă banii are, de fapt, toată puterea. Asta e valabil pentru orice donator, inclusiv pentru noi și trebuie să fim conștienți de asta. Prin Raiffeisen Comunități, transferăm deliberat această putere organizațiilor, în speranța că și ele o vor da mai departe oamenilor cu care lucrează. Din același motiv nu impunem priorități de program: prioritar este procesul prin care comunitatea își câștigă puterea de decizie şi îşi stabileşte singură direcţiile. Cred că mesajul ăsta contează mai ales pentru mediul de business: dacă le impui oamenilor soluții, nu produci schimbare. Produci, în cel mai bun caz, supunere. Oamenii se vor conforma, dar nu se vor transforma.

Dacă ar fi să numiți un singur lucru pe care voi l-ați învățat de la comunități?

Fără ezitare: modestia. Am învățat că e esențial să lași prejudecățile deoparte și să rămâi deschis la realitatea de zi cu zi a celor cu care lucrezi. Din București e ușor să crezi că viața de zi cu zi arată la fel peste tot și că oamenii din Potcoava au aceleași probleme ca cei din Bărăgan. Nu e așa. Fiecare loc are realitatea lui, iar tu trebuie să rămâi deschis și curios să o descoperi.

Care este, până la urmă, nevoia centrală la care răspunde programul?

Am înțeles-o abia privind în urmă: de fiecare dată când am lucrat la designul programului, speranța era acolo. Poate asta a fost nevoia de la început: să le redăm oamenilor speranța și încrederea că au puterea de a schimba ceva în propriile vieți, în cartierul lor, pe strada lor. Pornesc de la lucruri mărunte, care, cumulate, ajung la rezultate mărețe. Cred că e principalul lucru pe care trebuie să-l cultivăm în anii care vin.

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Raiffeisen Comunități, incubatorul comunităților sustenabile, este programul prin care Raiffeisen Bank România, în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare, finanțează parteneriate de organizații non-profit și grupuri de inițiativă care construiesc soluții alături de comunitate. Ediția a 16-a, aflată în desfășurare, are un buget total de 4 milioane de lei, cu granturi individuale între 250.000 și 350.000 de lei. În premieră, în parteneriate pot intra și organizații ale românilor din diaspora, iar înscrierile sunt deschise până pe 26 noiembrie 2026, pe www.raiffeisencomunitati.org.

Editor : A.D.V.