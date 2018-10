Elevi de 10 ani, mici eroi după ce au dus la poliție un portofel pierdut

Un craiovean şi-a recuperat actele şi aproape o mie de lei cu ajutorul a trei copii de 10 ani. Elevi la o şcoală din oraş, aceştia au găsit portofelul bărbatului, în apropierea unui magazin. Însoţiţi de tatăl unuia dintre ei, băieţii au mers la poliţie şi au predat obiectul care, apoi, s-a întors la proprietarul său.

Mihai Gavrilă, elev: Am găsit un portofel. Un portofel negru. Era cu tot cu acte, cu permis, cu tot ce îi trebuia acelui om.

Ștefăniță Iancu, elev: Şi bani. 900 de lei.

Un portofel găsit pe stradă i-a transformat în mici eroi pe acești din clasa a patra a unei şcoli din Craiova.

Mihai Gavrilă, elev: Am intrat în magazin, am cumpărat ce ne-a trebuit şi după ce am ieşit din magazin, am găsit un portofel.

Ștefăniță Iancu, elev:

Noi am vrut să ne ducem direct la poliție, dar a zis Andi să ne ducem la tatăl lui a venit să după aia ne-am dus la poliție.

Poliţiştii l-au găsit pe proprietar şi i-au înapoiat portofelul cu bani şi acte. Apoi au mers la şcoala în care învaţă băieţii.

Colegă: Foarte frumos faptul că au mers la poliție și au returnat portofelul cu acea sumă de bani foarte mare.

Mihaela Stănilă, învățătoare: Chiar dacă la sfărșitul claselor primare elevii nu vor reține toate problemele pe care le-am discutat și toate lecturile pe care le-am parcurs impreună, ne bucurăm că vor reține acest aspect: să fie buni cetățeni, să dea dovadă de corectitudine.

Copiii au primit diplome de bun cetăţean şi elev model.

Etichete:

,

,

,