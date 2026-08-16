Elevii români, performanță istorică la Olimpiada Internațională de Informatică. România s-a clasat pe locul 2 mondial

România ocupă locul 2 în clasamentul mondial istoric pe medalii, după rezultatele obținute de cei patru elevi români la Olimpiada Internațională de Informatică din Uzbekistan. Lotul României a câștigat anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz, a anunțat Ministerul Educației.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Elevii câştigători sunt: Rareş-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi, medalie de aur; Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" Bucureşti, medalie de bronz; Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz.

Punctajele ridicate obţinute de Rareş-Andrei Neculau şi Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanţă istorică a României în clasamentul individual al competiţiei, precizează Ministerul Educaţiei, într-o postare pe pagina de Facebook.

Astfel, România îşi menţine poziţiile de top în ierarhiile oficiale gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics: locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice şi locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor.

Performanța lotului României a fost dublată și de o recunoaștere acordată staffului tehnic. Profesorul Adrian Panaete, Team Leader al echipei României, a primit distincția „Long Service Award”, oferită de comunitatea internațională pentru implicarea și managementul echipei la șapte ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.

Editor : A.P.