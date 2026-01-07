Live TV

Video Eroare la impozit în București: 800.000 de lei pentru un apartament din Colentina. Oficialii acuză că oamenii s-au grăbit să plătească

Data actualizării: Data publicării:
casierie plati taxe si impozite
Foto: captură video Digi24

Cetățenii încasează o nouă lovitură din partea statului după cea a impozitelor dublate de la 1 ianuarie. În unele cazuri, sumele afișate au crescut peste noapte, fără nicio explicație, așa că cei care le-au plătit deja s-au trezit cu restanțe. Au existat și erori halucinante: un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament de 3 camere. În replică, cei de la Taxe și Impozite spun că, de fapt, oamenii s-au grăbit să plătească înainte să fie gata calculele actualizate după noua grilă. 

Taxele și impozitele în cazul mai multor persoane s-au recalculat în timp real. Asta a pățit inclusiv Marius, un cetățean din Sectorul 2 care pentru un apartament de 100 de metri pătrați, avea de plată dimineața 1.200 de lei, iar seara suma era deja mai mare cu aproape 100 de lei. 

Mai multe persoane au trimis pe adresa redacției Digi24 exemple de situații similare. Eugen, de exemplu, ne-a scris că, după ce a achitat pe ghișeul.ro 780 de lei impozite pentru locuință, teren și mașină, la scurt timp a aflat că mai are de plătit pentru clădire o diferență de 104 lei. Un alt telespectator ne-a reclamat că valoarea impozitului pe clădire s-a schimbat într-un interval de două zile. Pe 5 ianuarie avea de plătit 365 de lei impozit pe clădire, pentru ca, după două zile, să afle că suma a crescut la 423 de lei. 

Autoritatea pentru Digitalizarea României, adică cei care controlează aplicația Ghișeul.ro, explică faptul că problemele sunt la nivel național. 

Au fost însă și erori mult mai mari. Ștefan spre exemplu, proprietar de aproximativ o lună de zile, s-a trezit că pentru jumătate din apartament are de plătit impozit colosal. 

Ștefan: „Am văzut că am de plătit 800 și ceva de mii de lei, adică vreo 250.000 de euro, impozit pe un apartament de 3 camere din Colentina. Depunem o cerere de recalculare. Ce mă distrează cel mai tare este faptul că dacă mă duceam mai departe să plătesc, probabil că mi-ar fi luat banii”. 

În teorie, singurul act oficial conform căruia trebuie plătit impozitul este decizia de impunere de plată, act care este emis pe data de 31 martie. Din acel moment, însă, contribuabilii nu vor mai beneficia de bonificația de 10%.

Citește și Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâiala” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
taxe-getty-1536x1352
Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâiala” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată
bancnote de lei si un portofel
Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte
elcen electrocentrale bucuresti
Avaria de la CET Sud a fost remediată. Anunțul Elcen privind căldura și apa caldă livrate bucureștenilor
caine cu gura deschisa
Descoperire macabră în București. O femeie a fost găsită moartă în casă, cu urme de mușcături de câine. A fost deschisă anchetă
cheie cu un breloc cu casa si un cuplu in spate
Orașul surpriză în care s-au mărit prețurile la locuințe. Specialiștii anunță schimbări pe piața imobiliară în 2026
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei
Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
ANM anunţă două anotimpuri în România! Unde va fi iarnă în toată regula? Zona în care primăvara îşi face...
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...