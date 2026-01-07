Cetățenii încasează o nouă lovitură din partea statului după cea a impozitelor dublate de la 1 ianuarie. În unele cazuri, sumele afișate au crescut peste noapte, fără nicio explicație, așa că cei care le-au plătit deja s-au trezit cu restanțe. Au existat și erori halucinante: un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament de 3 camere. În replică, cei de la Taxe și Impozite spun că, de fapt, oamenii s-au grăbit să plătească înainte să fie gata calculele actualizate după noua grilă.

Taxele și impozitele în cazul mai multor persoane s-au recalculat în timp real. Asta a pățit inclusiv Marius, un cetățean din Sectorul 2 care pentru un apartament de 100 de metri pătrați, avea de plată dimineața 1.200 de lei, iar seara suma era deja mai mare cu aproape 100 de lei.

Mai multe persoane au trimis pe adresa redacției Digi24 exemple de situații similare. Eugen, de exemplu, ne-a scris că, după ce a achitat pe ghișeul.ro 780 de lei impozite pentru locuință, teren și mașină, la scurt timp a aflat că mai are de plătit pentru clădire o diferență de 104 lei. Un alt telespectator ne-a reclamat că valoarea impozitului pe clădire s-a schimbat într-un interval de două zile. Pe 5 ianuarie avea de plătit 365 de lei impozit pe clădire, pentru ca, după două zile, să afle că suma a crescut la 423 de lei.

Autoritatea pentru Digitalizarea României, adică cei care controlează aplicația Ghișeul.ro, explică faptul că problemele sunt la nivel național.

Au fost însă și erori mult mai mari. Ștefan spre exemplu, proprietar de aproximativ o lună de zile, s-a trezit că pentru jumătate din apartament are de plătit impozit colosal.

Ștefan: „Am văzut că am de plătit 800 și ceva de mii de lei, adică vreo 250.000 de euro, impozit pe un apartament de 3 camere din Colentina. Depunem o cerere de recalculare. Ce mă distrează cel mai tare este faptul că dacă mă duceam mai departe să plătesc, probabil că mi-ar fi luat banii”.

În teorie, singurul act oficial conform căruia trebuie plătit impozitul este decizia de impunere de plată, act care este emis pe data de 31 martie. Din acel moment, însă, contribuabilii nu vor mai beneficia de bonificația de 10%.

Citește și Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâiala” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată

Editor : A.C.