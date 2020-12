Noul coronavirus a schimbat vieți și a marcat destine. Este și cazul plotunierului major Costel Iagăru, paramedic încă din 2008 în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. A intervenit, de-a lungul carierei, la mii de cazuri, dar odată cu primul pacient infectat cu noul coronavirus transportat, a început să trăiască diferit fiecare zi la serviciu.

"A trebuit să schimbăm ceva, tot ce era până atunci în vieţile noastre şi să ne izolăm la început de familii, să încercăm să limităm cât mai mult întâlnirile cu prietenii, cu apropiaţii, pentru a nu-i expune riscului infectării", a povestit acesta pentru Digi24.

Fiecare caz cu care a interacționat în cele 9 luni de pandemie l-a marcat, iar cu unii dintre pacienţii confirmați cu COVID-19 a rămas și astăzi prieten.

"Îmi aduc aminte că a fost o intervenţie cu încărcătură emoţionantă aparte, pentru că fiind o experienţă nouă pentru noi nu ştiam exact la ce să ne aşteptam, cu toate că procedura şi din punctul de vedere al logisticii, echipamentele erau puse la punct, am încercat să limităm cât mai mult contactul cu pacientul să interacţionăm cât mai puţin cu el pentru a nu ne infecta şi noi la rândul nostru", povestește paramedicul.

"Chiar a fost primul pacient la care am fost solicitaţi să intervenim , mi-aduc aminte în municipiul Caracal când l-am preluat şi l-am transportat la spital suport covid şi din fericire totul s-a terminat cu bine, acesta vindecându-se în cele din urmă", a mai spus Costel Iagăru.

" - Aţi comunicat cu el?

- Da, noi interacţionăm cu toţi pacienţii. Să le aducem suportul psihologic de care au nevoie, cu atât mai mult pe acest timp de intervenţie, limităm contactul şi interacţiunea cu ei", a continuat plutonierul major în cadrul ISU Olt.

" - Aţi păstrat legătura cu vreunul dintre pacienţii pe care i-aţi transportat?

- Sigur că da. Era un băiat, de 20 de ani din Slatina care a fost confirmat cu Covid-19, l-am transportat la Craiova la spitalul suport covid şi chiar am păstrat legătura. Din fericire totul s-a terminat cu bine, am vorbit când s-a extrnat şi după ce trece perioada o să mai stăm de vorbă şi să ne amintim. La început, când numărul de cazuri era mai mic, am încercat tot timpul să ţinem legătura şi chiar să întrebăm la spital, chiar şi în Slatina dacă totul e în regulă, dar din păcate au fost şi cazuri când aceştia au decedat".

" - V-a marcat vreunul dintre aceste cazuri?

- Sigur că da, ne-a marcat pe toți această experiență. Dar pe această cale vreau să spun dacă în prezent cineva care nu conştientizează existenţa acestui virus greşeste foarte mult", a conchis paramedicul de la ISU Olt.

